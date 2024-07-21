Коноплянка: Мне бы хотелось завершить карьеру в той команде, в которой я ее начал

Украинский футболист Евгений Коноплянка недавно объявил о завершении игровой карьеры. Евгений рассказал, что этот момент он хотел бы осуществить в родном клубе.

"Это моя мечта - мне бы хотелось завершить карьеру в той команде, в которой я ее начал. Это "Днепр". Мне даже не надо было бы делать предложение - я бы пешком туда пошел», - сказал Коноплянка.

Последним клубом 34-летнего игрока стал румынский "Клуж". Также выступал за "Днепр", "Севилью", "Шальке 04", "Шахтер" и "Краковию".