Приходько: Мы имеем беспроигрышную серию на сборах, и это приятно

Полузащитник "Кривбасса" Клим Приходько прокомментировал контрольный матч на словенских сборах против "Аль-Батаи" (1:1).

- Клим, как тебе игра?

- Хороший спарринг, довольно неплохой соперник. Но мы не использовали все свои возможности, чтобы забить, и "закрыть" выигрышный матч. В целом очень хорошо себя проявили, только не удалось выиграть, но это сборы.

- Почему не удалось забить победный гол, ведь моментов действительно было много?

- Мяч не шел в ворота. Никак не удавалось распорядиться мячом как надо, чтобы забить еще. У нас беспроигрышная серия на сборах, и это приятно.

- Ты уже давно не отмечался голами за "Кривбасс". Вспомни, как удалось забить.

- Очень приятно, что наконец мне это снова удалось. Увидел, что идет высокая передача. Поймал эту траекторию и точно пробил головой.

- Нагрузки на сборах становятся меньше?

- Да, выходим на финишную прямую подготовки. Впереди - тяжелый и интересный сезон, готовимся на максимуме.