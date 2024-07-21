Приходько: Мы имеем беспроигрышную серию на сборах, и это приятно
Кривбасс имеет хорошие результаты
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Клим Приходько прокомментировал контрольный матч на словенских сборах против "Аль-Батаи" (1:1).
- Клим, как тебе игра?
- Хороший спарринг, довольно неплохой соперник. Но мы не использовали все свои возможности, чтобы забить, и "закрыть" выигрышный матч. В целом очень хорошо себя проявили, только не удалось выиграть, но это сборы.
- Почему не удалось забить победный гол, ведь моментов действительно было много?
- Мяч не шел в ворота. Никак не удавалось распорядиться мячом как надо, чтобы забить еще. У нас беспроигрышная серия на сборах, и это приятно.
- Ты уже давно не отмечался голами за "Кривбасс". Вспомни, как удалось забить.
- Очень приятно, что наконец мне это снова удалось. Увидел, что идет высокая передача. Поймал эту траекторию и точно пробил головой.
- Нагрузки на сборах становятся меньше?
- Да, выходим на финишную прямую подготовки. Впереди - тяжелый и интересный сезон, готовимся на максимуме.
Популярное сейчас
- Первый еврокубковый соперник для Кривбасса. Все нюансы жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ
- Известно, сколько Реал будет требовать за трансфер Лунина
- Фиаско Шахтера против команды АПЛ, Оболонь сильнее ЛНЗ и Яремчук без Суперкубка Бельгии. Главные новости за 20 июля
- Ирина Фарион умерла в больнице
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Андрею Воронину - 45 лет: что вы знаете об экс-игроке сборной Украины? Квиз от UA-Футбол