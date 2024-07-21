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КМ. Колос - Верес 3:0. Видео голов и обзор матча

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КМ. Колос - Верес 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Колос

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Подготовка к новому сезону УПЛ продолжается. Сегодня в спарринге встречались "Колос" и "Верес". В составе обеих команд играли много молодых и неосновных футболистов.

Преимущество в игре ковалевцы закрепили счетом. Дубль оформил Гусол, а еще один гол защитник ривненчан Вовченко забил в собственные ворота. Добавим, что вечером команды сыграют между собой еще один поединок. Старт - в 18:00.

Контрольный матч

г. Буча (Киевская обл.), стадион "Центральный". 21.07.2024;

"Колос" (Ковалевка) - "Верес" (Ровно) - 3:0

Голы: Вовченко (аг) 9', Гусол 31', 90'

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Контрольные матчи обзор матчей Верес (Ровно) товарищеские матчи Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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