КМ. Колос - Верес 3:0. Видео голов и обзор матча
Автогол - как отдельный вид искусства
Фото: Колос
Подготовка к новому сезону УПЛ продолжается. Сегодня в спарринге встречались "Колос" и "Верес". В составе обеих команд играли много молодых и неосновных футболистов.
Преимущество в игре ковалевцы закрепили счетом. Дубль оформил Гусол, а еще один гол защитник ривненчан Вовченко забил в собственные ворота. Добавим, что вечером команды сыграют между собой еще один поединок. Старт - в 18:00.
Контрольный матч
г. Буча (Киевская обл.), стадион "Центральный". 21.07.2024;
"Колос" (Ковалевка) - "Верес" (Ровно) - 3:0
Голы: Вовченко (аг) 9', Гусол 31', 90'
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