Черноморец провел третий спарринг с Реал Фармой за лето
Команды друг без друга не могут
Фото: Чорноморець
Одесский "Черноморец" провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону УПЛ. Интересно, что уже в третий раз за это лето спарринг-партнером выступила "Реал Фарма".
Игра получилась сверхрезультативной, впрочем, в товарищеских матчах "Черноморца" это обычное дело. Хозяева имели возможность проверить многих игроков, которые находятся на просмотре. Итоговый счет - 5:2.
Контрольный матч
"Черноморец" - "Реал Фарма" - 5:2
20.07.2024. Одесса. Стадион УТБ "Черноморец" в Совиньоне
"Черноморец": 71 Вечный (капитан), 33 Пшеничнюк и девять игроков на просмотре; на 60 минуте на замену вышли: 1 Рудько, 5 "просмотр", 3 Ермаков, 2 Бутко, 39 Ходак, 27 Васильев, 8 Шпорн, 10 Присяжнюк, 7 "просмотр", 77 Штогрин (капитан), 9 "просмотр".
"Реал Фарма": 1 тайм - 12 Друи, 3 «просмотр», 33 Щербак, 14 Вареник, 27 "просмотр", 13 Гайваненко, 18 Ладыка, 99 К. Пархоменко (капитан), 11 Золкин, 19 Меленчук, 17 Барсуков.
Голы: Пшеничнюк (12), "просмотр" №22 (52), "просмотр" №5 (67), Штогрин (78), Скрипник (85-автогол) - К. Пархоменко (3), М. Лиховидов (76-пенальти).
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