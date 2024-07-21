Коно и его "цемики": самые знаковые мячи знаменитости украинского футбола

На днях Евгений Коноплянка завершил карьеру. Хотя, по правде говоря, сделал это еще давно, с возвращением в Украину в 2019-м. Неудачный период в донецком "Шахтере", провал в "Краковии", непонятный вояж в ЧФР – вот чем запомнился вингер в последние годы.

Поэтому, согласитесь, есть элемент недосказанности – Женя мог дать профессии гораздо больше, однако испортил восприятие из-за травм, рассудительного характера и недостаточной мотивации. К сожалению, от горькой правды не спрятаться – нападающий имел подозрительные проблемы с рядом специалистов, в частности, Эмери, Сампаоли, Вайнцирлем и Де Дзерби. Совпадение? Не похоже.

С другой стороны, лучше сосредоточимся на хорошем – Коноплянка оставил после себя ряд памятных моментов, выполненных на поле. Персональная статистика довольно приятная: если суммировать выступления в клубе и в национальной сборной, то у нас получаются 519 поединков, 97 голов и 79 результативных передач. Хорошо, как для футболиста, привязанного к флангу.

Предлагаем вспомнить самые знаковые мячи Коно.

28 февраля 2010 года, "Днепр" - "Заря" - 2:2

Впервые – всегда незабываемо. Хотя на момент дебютного гола Коноплянки "Днепр" переживал сложный период – отправился на зимний перерыв с поражением в дерби "Металлисту" (2:3), а когда вышел на весеннюю часть Премьер-лиги, то не сумел обыграть традиционно неудобную "Зарю". После днепряне еще и ограничились 1:1 с киевским "Арсеналом", что усложнило погоню за бронзовой строчкой – Мирон Маркевич с харьковчанами оторвался на солидные 8 очков.

Но пока вернемся к луганчанам. Евгений появился в стартовой обойме, под 42-м номером, и дал счет мячам на 34 минуте – от "сине-бело-голубых" последовал навес в штрафную зону, там поднялась суматоха, юноша оценил эпизод и без обработки сразу "прошил" Богдана Шуста.

Жаль, что полное удовлетворение от такого события не было получено – "Днепр" дважды выходил вперед и столько же раз терял преимущество. Старания Коно и Владимира Гоменюка перечеркнули Игорь Скоба и Тарас Лазарович.

29 мая 2010 года, Украина - Румыния - 3:2

Это именно то время, когда сборной руководил Мирон Маркевич, Дмитрий Чигринский защищал "Барселону", Милевский и Алиев считались суперзвездами, а Тимощуку было не стыдно подать руку.

Несколькими днями ранее Коноплянка дебютировал против Литвы (4:0) и занес в актив передачу на Андрея Шевченко, с Румынией же случился первый гол. Надо сказать, что встреча выдалась напряженной, настолько, что нам пришлось спасаться – на умопомрачительный штрафной от Алиева ответили Габриэль Тамаш и Даниэль Никулае.

"Товарняк" „товарняком“, а уступать не хочется – хорошо, что на 75 минуте Коноплянка восстановил равновесие. Алиев совершил навес в штрафную, Шева не перехитрил Богдана Лобонта, однако мяч отлетел в сторону, на фланг, по которому несся Евгений. И здесь "днепрянин" пошел на риск, чем дезориентировал румын – решил бить с острого угла, вратарь не успел сложиться и допустил ошибку.

Усилия Коноплянки окрылили наш коллектив – буквально в следующей атаке Украина вырвала победу; Тамаш отправил круглого в собственные ворота, но это стало следствием безумного давления и заряженности. Браво.

13 марта 2011 года, "Металлист" - "Днепр" - 2:2

В сентябре 2014-го "Днепр" не без помощи Коно уничтожил "Металлист" 5:2, но вряд ли такой обыгрыш принес полное удовлетворение. Харьковчане, руководимые Игорем Рахаевым, постепенно катились в бездну – несмотря на присутствие некоторых звезд (Папа Гуйе, Клейтон Шавьер), все всё давно осознавали.

Поэтому окунемся в март 2011-го, где были Шавьер, Горяинов, Фининьо, Эдмар и Олейник с Тайсоном. А вот Хуанде Рамос задействовал Лаштувку, Русола, Ротаня, Стринича, Селезнева и, конечно же, Коноплянку – как видите, на поле собрались топы.

И фанаты получили наслаждение – сначала слово взял Евгений; на 44 минуте Стринич "накрутил" Обрадовича, выполнил навес, Коноплянка принял на грудь и с метров девяти запустил под перекладину. Подопечные Маркевича раз за разом отвечали, несколько суетились после удара Марко Девича, отмененного из-за офсайда, и вингеру удалось снова поймать принципиального соперника – на 71 минуте Александр Гладкий отдал разрезную передачу на Женю, и тот легко перебросил Горяинова.

Камеры поймали расстроенного Александра Ярославского, тем не менее, после финального свистка тогдашний президент выдохнул – тут уже засиял Шавьер. Штрафной, который дезориентировал Лаштувку, и бразильская магия пяткой – Клейтон также порадовал дублем и установил ничью.

11 ноября 2011 года, Украина - Германия - 3:3

Открытие НСК "Олимпийский", 3:3 с грандом, фантастический удар Сергея Назаренко – заполненные трибуны в ноябре 2011-го засвидетельствовали праздник.

Сольный проход Коноплянки также вызвал овации – Германия реагировала на пропущенный от Андрея Ярмоленко, пробовала зажать нас в тиски, однако просчиталась. "Сине-желтая" оборона отбилась, мяч достался Милевскому, а Артем в свою очередь адресовал его Евгению.

А дальше все произошло быстро, можно сказать, реактивно – Женя, имея кучу времени и достаточно свободных зон, понесся на встречу с Роном-Робертом Цилером, оббежал голкипера и закатил за линию. Вау!

11 сентября 2012 года, Англия - Украина - 1:1

Один из голов, по которому сразу идентифицируют Коноплянку. Украина стартовала в квалификации ЧМ-2014, приехала на "Уэмбли" и не испугалась родоначальников футбола. Рой Ходжсон выставил звездный состав, с Джо Хартом, Джеймсом Милнером, Стивеном Джеррардом, Фрэнком Лэмпардом и Джермейном Дефо, но были вынуждены спасаться.

Нет, по многим статистическим показателям британцы опередили "сине-желтых", однако мы регулярно отвечали контратаками и произвели хорошее впечатление. И "вишенкой" как раз стал удар Коно – на 38 минуте универсал получил круглого от Руслана Ротаня, двумя-тремя шагами приблизился к штрафной зоне и шикарной дугой попал в девятку.

Под самый конец матча Дефо "нашел" руку Евгения Хачериди, и Джюнейт Чакыр неумолимо указал на одиннадцатиметровую отметку. Лэмпард реализовал пенальти, впрочем, тогда не было особого разочарования – Украина выложилась на полную и продемонстрировала достойный перформанс.

19 марта 2015 года, "Аякс" - "Днепр" - 2:1

А еще, представляя сине-бело-голубые цвета, Коноплянка выдал несколько породистых "пушек" именно в еврокубках – например, эйндховенскому ПСВ в ноябре 2012-го. Красиво, мощно, эффектно – тогда наши журналисты не стеснялись эпитетов и шутили, что украинец благодаря одному эпизоду подорожал на 5 миллионов евро.

В то же время мы остановимся на важнейшем результативном действии – против "Аякса" в марте 2015-го. "Днепр" квалифицировался в плей-офф Лиги Европы, оставил позади „Олимпиакос“, а в первой встрече, проведенной с амстердамцами, выгрыз победу 1:0 (Евгений отдал ассист на Романа Зозулю).

Счет, бесспорно, "скользкий", в столице Нидерландов это понимали и давили – Денис Бойко изрядно потрудился, чтобы сделать невозможным разгром. На 60 минуте хозяева все же повели (Ришедли Базур оставил в дураках Эжидиу и вышел один на один с вратарем), однако пропущенный заставил подопечных Мирона Маркевича только активнее искать подступы к штрафной площадке.

Что сделал Коноплянка? Мы увидели от него классику – смещение с левого фланга ближе к центру и бильярдный выстрел мимо Яспера Силлессена. Этим самым вингер существенно качнул чаши весов в пользу днепрян – по старому правилу выездного гола "Аяксу" требовалось оформить преимущество в два мяча; Майк ван дер Хоорн хоть и сократил отставание, впрочем, в целом, соперник продолжал находиться в проигрышной ситуации. Спорт знает немало случаев, когда все переворачивалось за считанные секунды, но, слава Богу, этого не произошло в тот вечер.

9 августа 2015 года, "Барселона" - "Севилья" - 5:4

Вся Украина с затаенным дыханием следила за сагой перехода Коноплянки в "Севилью". Нападающий хоть и был свободным агентом, но трансферные дела так долго продолжались, что уже возникли сомнения относительно появления на "Рамон Санчес Писхуан".

К счастью, все решилось наилучшим образом, и с официальным дебютом "рохибланкос" не замедлили. "Севилья" спорила с „Барселоной“ за Суперкубок Европы, и команды порадовали болельщиков большим количеством мячей (еще бы, после первого тайма на табло красовался счет 4:1 в пользу каталонцев).

Унаи Эмери привлек Евгения при 3:4 (разницу сократили Хосе Антонио Рейес и Кевин Гамейро), и за 52 минуты, выделенные тренерским штабом, украинец себя показал. Да, в моменте с голом было достаточно просто подставить ногу (отдадим должное Чиро Иммобиле, который переиграл Марка Бартру и совершил аккуратный пас), но и Коноплянка заслужил похвалу – хотя бы за то, что оказался в правильном месте в правильное время.

Жаль, что весь праздник испортил Педро – совсем немного "Севилья" не дотянула до серии пенальти.

13 марта 2016 года, "Севилья" - "Вильярреал" - 4:2

Находясь в Андалусии, Коноплянка вызывал разную реакцию. Плохо, что не трудился на оборону, как того желал Эмери (Сампаоли вообще махнул рукой после Суперкубка УЕФА-2016, где как раз вальяжность украинца стоила трофея – Карвахаль пользовался недостатками нападающего и устроил показательное изнасилование на фланге).

Но и не без хорошего – Евгений огорчил "Манчестер Сити" и "Боруссию" Менхенгладбах в ЛЧ, также двумя ассистами здорово потрепал мадридский "Реал" (стопроцентно лучший поединок Коно в "Севилье").

Из голов выделим роскошь против "Вильярреала" в марте 2016-го – соперники обменялись серией опасных эпизодов (2:2), постоянно контратаковали, и чашу весов качнул наш герой.

Двадцать пять метров – с примерно такого расстояния "влепил" Коноплянка (Альфонс Ареоля даже не прыгнул, потому что осознал патовость), чем довел трибуны "Рамон Санчес Писхуан" до неистовства. И заставил "желтую субмарину" раскрыться - коллектив надеялся отыграться, а вместо этого был добит Хосе Антонио Рейесом.

15 апреля 2018 года, "Шальке" - "Боруссия" Дортмунд - 2:0

В течение трех сезонов Евгений так и не закрепился на "Фельтинс-Арене" - 13+9 в 78 матчах не убедили. Но опять же – мы можем найти позитив даже здесь, если смотреть на целостную картину отдельными пазлами. Например, в ноябре 2017-го Коно отдал два ассиста в Рурском дерби против "Боруссии" Дортмунд (4:4), с Ярмоленко, Обамеянгом, Гетце и Пулишичем.

Еще одна заруба с принципиальным конкурентом, в которой вингер оставил свой автограф, произошла в апреле 2018-го. "Боруссия" выглядела интереснее, создала больше, но не справилась с контратаками „Шальке“ – на 50 минуте Даниэль Калиджури нашел Коноплянку, тот решил не придумывать ничего лишнего и просто вколотил во вратарский угол. Очень сильно – Роман Бюрки не имел ни единого шанса.

7 июня 2019 года, Украина - Сербия - 5:0

Последний большой перформанс и последние мячи Коноплянки под национальным флагом (заметим, что это произошло пять лет назад, а вингер до сих пор является третьим бомбардиром сборной).

Разгром сербов на "Арене Львов" - один из сильнейших матчей под руководством Андрея Шевченко. Кто-то укажет на Португалию, но мы имеем в виду прежде всего ту легкость, с которой были разбиты балканцы. Удалось абсолютно все – и подключение Караваева на Цыганкова, и дальний Виктора, и Роману Яремчуку посчастливилось забить в родном городе.

Коно наработал на дубль – отличился сразу после перерыва, чем заглушил у конкурента любое желание идти вперед (все-таки при 2:0 еще можно было бы на что-то претендовать, а тут Марко Дмитриевич пропустил третий "фирменный").

На 75 минуте нападающий оформил дубль, причем в такой же манере, как в начале второго тайма – сближение, оценка ситуации и выстрел в правый от голкипера угол. Это лишний раз намекнуло на неслаженность сербов – это же надо упустить два идентичных удара от резервиста "Шальке". Неудивительно, что после такого унижения Младен Крстаич, главный тренер гостей, был с позором уволен.

4 июля 2020 года, "Динамо" - "Шахтер" - 2:3

В сезоне 2019/20 Луиш Каштру беспрекословно доминировал в УПЛ – опередил "Динамо" в чемпионате Украины на 23 очка и во всех трех очных встречах взял максимум. Алексей Михайличенко не мог справиться за время пребывания на мостике, поэтому неудивительно, что "горняки" захватили инициативу и еще до перерыва вели 2:0 – не растерялся Тарас Степаненко, да и не разочаровал Коноплянка (отмечался против киевлян редко, а здесь – еще и в Классическом).

Правда, можно без тени сомнения швырнуть такой огромный камень в защиту "бело-синих" - все давно изучили вдоль и поперек, как играет Евгений, но проспали знаменитое смещение.

Вербич и Карлос де Пена восстановили паритет, но их усилий не хватило – на 72 минуте точку поставил Алан Патрик.

1 мая 2023 года, "Краковия" - "Медзь" - 1:1

Женя и близко не оправдал ожиданий на просторах Экстраклясы – тамошние журналисты много писали о зарплате, но так и не увидели вожделенный фидбек. Казалось бы, за плечами есть европейский опыт, которого должно было хватить на откровенно посредственную лигу Польши, но нет – Коно не запомнился чем-то особенным, чтобы поднять "Краковию" на качественно новый уровень.

Вот этот гол "Медзю" из Легницы был бы не столь важным, если бы не оказался последним – в дальнейшем нападающий больше не радовал никакими действиями. Обидно.