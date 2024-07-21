Молодой игрок Руха: На самом деле сложно играть против старших и более опытных игроков

Полузащитник "Руха" U19 Артем Угринчук впервые поехал на тренировочные сборы с основной командой клуба. Футболист рассказал как прошел для него словенский сбор.

- Прошлый сезон был для тебя очень интересным: дебют за сборную Украины U-17, дебют за "Рух" U-19 в чемпионате. Как оценишь предыдущий год?

- Предыдущий год для меня был очень продуктивный и полезный в плане опыта и практики как на международной арене, так и в чемпионате Украины U-19. Интересно увидеть и проявить себя на этом уровне. Также я сделал выводы и знаю, над чем в будущем мне нужно работать еще больше.

- Ты играешь в центре поля. Какая позиция является самой оптимальной?

- Я думаю, что самая оптимальная для меня позиция - инсайд, а правый или левый - мне без разницы. На всех этих позициях чувствую себя комфортно. Меня также использовали опорным полузащитником, но чаще именно инсайдом.

- Как ты отреагировал на то, что тебя взяли на сборы с первой командой?

- На самом деле я сильно удивился, потому что это произошло очень неожиданно. Мы как раз закончили тренировку, и Виталий Пономарев позвал меня к себе и сказал, что я еду на сборы с первой командой.

- Что скажешь в целом об атмосфере в команде?

- Здесь дружеская и семейная атмосфера и мне это очень нравится.

- Чувствуется разница в тренировках в первой команде, по сравнению с юниорами?

- Да, тренировки в первой команде отличаются большей интенсивностью и скоростью принятия правильных решений. Откровенно говоря, тренировочный процесс давался нелегко, ведь мы работали на других скоростях, поэтому нужна еще большая концентрация на поле. Старался выполнять все задачи, которые перед нами ставил тренер.

- Кто больше всего тебя сейчас поддерживает?

- Родные, а также моя девушка. А если говорить о команде, то больше общаюсь со своими сверстниками, которые также поехали на сборы в Словению: Ростиславом Дяком и Иваном Денисовым.

- Что необходимо сделать, чтобы закрепиться в первой команде?

- Думаю, что прежде всего, нужно иметь высокую физическую и психологическую подготовку, ведь переход в основную команду это именно тот шаг, который является важнейшим и самым тяжелым для молодых футболистов.

- Ты сыграл в спаррингах против "Домжале" и "Сабаха". Какие впечатления от этих матчей?

- Чувствовалась большая разница стилей игры у этих команд. Соперники были не простые, ведь на самом деле сложно играть против старших и опытных игроков. Впрочем это ценный опыт, который в будущем мне очень поможет.

- Что ты чувствовал, когда вышел на поле?

- На удивление, я не переживал, когда выходил на поле, а наоборот, были только положительные эмоции. Я понимал если поддаться волнению, то ничего не будет получаться.

- Как в целом подытожишь подготовительный период команды к новому сезону?

- Могу сказать, что сборы прошли хорошо. Мы очень продуктивно поработали и готовы к новому сезону, поэтому ставим перед собой максимальные цели.