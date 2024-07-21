Источник: Галатасарай интересуется Шапаренко

Твиттер-аккаунт Gala Haber сообщает об интересе "Галатасарая" к полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко. Клуб рассматривает игрока как альтернативу хавбеку "Зенита" Венделу.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Шапаренко рассматривают в качестве усиления "Бешикташ" и "Лацио".

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За "Динамо" Николай провел 170 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 24 ассиста. Контракт игрока с клубом действует до 30-го сентября 2025-го года. Стоимость Шапаренко по данным Transfermarkt - 9 миллионов евро.