Стало известно где будет транслироваться матч Динамо - Партизан

Киевское "Динамо" во вторник, 23-го июля, сыграет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского "Партизана".

Игру будут транслировать телеканалы "2+2" и "Динамо TV", а также канал "Динамо Киев" в Youtube.

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Номинально домашний поединок для киевлян состоится в польском Люблине на стадионе «"Люблин Арена". Старт - в 21:00 по украинскому времени.