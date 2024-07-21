Стало известно где будет транслироваться матч Динамо - Партизан
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Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Киевское "Динамо" во вторник, 23-го июля, сыграет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского "Партизана".
Игру будут транслировать телеканалы "2+2" и "Динамо TV", а также канал "Динамо Киев" в Youtube.
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Номинально домашний поединок для киевлян состоится в польском Люблине на стадионе «"Люблин Арена". Старт - в 21:00 по украинскому времени.
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Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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