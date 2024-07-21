"Пришлось выяснять отношения с представителями разных футбольных школ": Пономарев - о спаррингах в Словении

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев оценил проделанную работу на словенском сборе и рассказал останется ли в клубе Владислав Семотюк.

- Сбор в Словении с двумя выездами в соседнюю Австрию был очень полезным. Конечно, где-то выбивало из колеи, что мы не смогли сыграть в контрольных матчах в оптимальном составе из-за того, что несколько наших игроков только восстанавливаются после травм, во-вторых, имеем мы своих представителей в олимпийской сборной Украины, которая завершает подготовку к Играм во Франции, но в целом, я доволен отношением подопечных к своим обязанностям.

- Едва ли не впервые вместе с главной командой выезжала большая группа воспитанников клубной академии. Они оправдали надежды?

- Убежден, что этот сбор в Словении запомнится ребятам надолго. Да, им было трудно выдерживать нагрузки, но теперь они уже знают, над чем надо работать, чтобы прогрессировать. В конце концов, и я получил о нашей смене исчерпывающую информацию.

- Спаррингами довольны?

- Да. Это очень ценный опыт, ведь пришлось выяснять отношения с представителями разных футбольных школ. Радует, что взяли верх над авторитетными командами австрийской Бундеслиги - "Штурмом" и "Хартбергом".

- В расположении "Руха" на этом зарубежном этапе подготовки находился потенциальный новичок - опорный полузащитник Владислав Семотюк, который в прошлом сезоне выступал за "Минай". Как прошли его смотрины?

- Я еще не определился, продолжит ли он карьеру в "Рухе". После возвращения во Львов у Семотюка еще будет две возможности проявить себя: 27 июля в спарринге с "Агробизнесом", а соперник в контрольном матче 3 августа еще уточняется.

- Стартовый поединок чемпионата УПЛ с участием "Руха" уже окончательно будет перенесен?

- Да, я владею информацией, что игроки "Руха" Олег Федор, Игорь Краснопир и Алексей Сыч будут включены в заявку олимпийской сборной Украины по футболу, которая вскоре будет выступать на Играх во Франции и поэтому львовский клуб матч первого тура УПЛ проведет в один из резервных дней.