Михайленко определился со стартовым составом Украины U19 на решающий матч с итальянцами
Михавко, Кревсун, Пономаренко и другие
Фото: УАФ
Сборная Украины U19 сыграет третий матч группового этапа Евро-2024 (U19) против Италии. Главный тренер Дмитрий Михайленко выбрал стартовую одиннадцатку на решающую игру.
Украина U19: Крапивцов, Михавко, Ермачков, Мельниченко, Гусев, Ващенко, Маткевич, Гаджиев, Кревсун, Синчук, Пономаренко.
Запасные: Бакус, Дрозд, Дигтярь, Огарков, Обинайя, Шевченко, Тутеров, Богданов, Цуканов.
Стартовый свисток прозвучит в 21:00. Следите за матчем на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина U-19 - Италия U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Первый еврокубковый соперник для Кривбасса. Все нюансы жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ
- Известно, сколько Реал будет требовать за трансфер Лунина
- Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать ракеты и дроны над Украиной
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Олег Блохин – о замене Днепра-1 в УПЛ: Если бы я работал в Минае, то сказал бы, что нужно заменить им.А если бы работал в другом клубе, то ратовал бы за него
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн