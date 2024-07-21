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Михайленко определился со стартовым составом Украины U19 на решающий матч с итальянцами

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Михавко, Кревсун, Пономаренко и другие

Михайленко определился со стартовым составом Украины U19 на решающий матч с итальянцами

Фото: УАФ

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Сборная Украины U19 сыграет третий матч группового этапа Евро-2024 (U19) против Италии. Главный тренер Дмитрий Михайленко выбрал стартовую одиннадцатку на решающую игру.

Украина U19: Крапивцов, Михавко, Ермачков, Мельниченко, Гусев, Ващенко, Маткевич, Гаджиев, Кревсун, Синчук, Пономаренко.

Запасные: Бакус, Дрозд, Дигтярь, Огарков, Обинайя, Шевченко, Тутеров, Богданов, Цуканов.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00. Следите за матчем на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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