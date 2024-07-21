Луческу и Лобановский – в топ-5 самых титулованных тренеров в истории футбола
Их команды выигрывали многочисленные трофеи
Getty Images / Global Images Ukraine
Британское издание Givemesport подготовило рейтинг самых успешных наставников. Список формировали по одному критерию – количество кубков и золотых медалей во главе клубов и сборных.
На первой строчке оказался Сэр Алекс Фергюсон (49 трофеев), Пеп Гвардиола – второй (39). Топ-3 замыкает экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу (38), а на четвертом месте находится легенда киевлян Валерий Лобановский (30).
"Настоящий менеджер-путешественник Луческу выигрывал трофеи в Румынии, Турции, Украине и Италии. Самым успешным периодом его карьеры в футбольном клубе стало руководство донецким "Шахтером", где он превратил его в одну из величайших украинских команд всех времен”, – пишут авторы о Мирче.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
“Под руководством Лобановского киевское “Динамо” выиграло восемь титулов чемпиона СССР и шесть Кубков СССР, дважды Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок Европы. После распада Советского Союза Лобановский превратил "Динамо" в доминирующую команду в Украине", – такую характеристику предоставили Валерию Васильевичу.
Топ-5 рейтинга замыкает Карло Анчелотти (29).
Популярное сейчас
- Олег Блохин – о замене Днепра-1 в УПЛ: Если бы я работал в Минае, то сказал бы, что нужно заменить им.А если бы работал в другом клубе, то ратовал бы за него
- Первый еврокубковый соперник для Кривбасса. Все нюансы жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ
- Жена Усика отреагировала на убийство украинского общественного деятеля Фарион. Фото
- Днепр-1 официально снимается с соревнований, Маркевич покидает Карпаты, а Довбик требует трансфера. Главные новости за 18 июля
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Стоимость нападающего Зари Герреро за период Копа Америка выросла на 50%