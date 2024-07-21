Луческу и Лобановский – в топ-5 самых титулованных тренеров в истории футбола

Британское издание Givemesport подготовило рейтинг самых успешных наставников. Список формировали по одному критерию – количество кубков и золотых медалей во главе клубов и сборных.

На первой строчке оказался Сэр Алекс Фергюсон (49 трофеев), Пеп Гвардиола – второй (39). Топ-3 замыкает экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу (38), а на четвертом месте находится легенда киевлян Валерий Лобановский (30).

"Настоящий менеджер-путешественник Луческу выигрывал трофеи в Румынии, Турции, Украине и Италии. Самым успешным периодом его карьеры в футбольном клубе стало руководство донецким "Шахтером", где он превратил его в одну из величайших украинских команд всех времен”, – пишут авторы о Мирче.

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“Под руководством Лобановского киевское “Динамо” выиграло восемь титулов чемпиона СССР и шесть Кубков СССР, дважды Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок Европы. После распада Советского Союза Лобановский превратил "Динамо" в доминирующую команду в Украине", – такую ​​характеристику предоставили Валерию Васильевичу.

Топ-5 рейтинга замыкает Карло Анчелотти (29).