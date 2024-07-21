Минай опубликовал заявление относительно ситуации с вакантным местом в УПЛ. Клуб получил письмо от УАФ

"Минай" на своем сайте опубликовал заявление относительно ситуации, которая сложилась в УПЛ (замена каким-то клубом места "Днепра-1").

Клуб сообщил, что получил 16-го июля письмо от ПФЛ, в котором организация интересовалась возможностью принять участие в мини-турнире за выход в УПЛ. "Минай" поинтересовался регламентом, форматом и другими вопросами, но ответа не получил.

19-го июля состоялось Общее собрание участников УПЛ, на котором большинство клубов высказались за включение в чемпионат "Миная". В этот же день закарпатцы получили письмо от УАФ, в котором организация просит подтвердить готовность принимать возможное участие в мини-турнире в случае принятия такого решения Исполнительным комитетом УАФ. Напомним, заседание должно состояться 22-го июля.

"Минай" завершил заявление сообщением о готовности участия в сезоне 2024/25 годов в УПЛ. Ниже публикуем полный текст.

Заявление СК "Днепр-1" о снятии команды с розыгрыша чемпионата УПЛ стало главной новостью жаркого межсезонья и вызвало "эффект домино". Вторым вопросом стало - кто именно заменит днепровцев в сезоне-2024/25, старт которого запланирован уже через 13 дней (3 августа 2024 года).

16 июля ПФЛ направила ФК "Минай" письмо:

"Просим вас в срок до 15:00 17 июля 2024 года предоставить письменный ответ вашего клуба о желании (готовности) участия ваших команд в мини-турнире за право участия в Чемпионате УПЛ сезона 2024/25".

В ответ на запрос ФК "Минай" поставил встречный вопрос - о регламенте, формате, финансовых затратах и месте проведения матчей в рамках "мини-турнира". Вопросы логичны, поскольку до текущего лета решения судьбы места в чемпионате высшей лиги аналогичным образом ("мини-турниром") история еще не знала. Никогда в Украине и Европе четыре команды не разыгрывали право на участие в чемпионате путем проведения дополнительных соревнований.

Ответы на свои вопросы по организации соревнований ФК "Минай" не получил.

19 июля состоялось Общее собрание участников УПЛ. О результатах голосования по замене в чемпионате "Днепра-1" ФК "Минай" узнал из новостей в Интернете. А потом в клуб пришло письмо от УПЛ с протоколом заседания.

"Восемь из пятнадцати Участников Общего собрания УПЛ поддержали предоставление права ФК "Минай" заменить СК "Днепр-1" в Чемпионате УПЛ сезона 2024/25. Пять Участников УПЛ поддержали проведение мини-турнира за право участия в Чемпионате УПЛ сезона 2024/25 между командами ФК "Минай" Минай, ФК "Металлист 1925" Харьков, ФК "Левый берег" Киев и ФК "Эпицентр" Каменец-Подольский. Два участника УПЛ воздержались", - говорится в письме.

Интересно, что даже в письме именно ФК "Минай" стоит первым в списке. То есть, закарпатский клуб в рейтинге ставят первым, с учетом розыгрышей чемпионатов Украины высшей и первой лиг сезона-2023/24.

Результаты голосования клубов участников УПЛ позволили ФК "Минай" рассчитывать, что вопрос списка участников Премьер-лиги сезона-2024/25 - закрыт. Клуб опирался на аргументацию УАФ из предыдущего заявления «по обращению УПЛ относительно ситуации с СК "Днепр-1".

Тогда также после голосования клубов УПЛ за исключение СК "Днепр-1" из списка участников Премьер-лига направила соответствующее письмо-протокол заседания в УАФ и получила ответ - самостоятельно решать этот вопрос.

"Вопрос заявки (допуска) команд для участия в соревнованиях и продолжения членства в составе участников соревнований УПЛ относится к исключительной компетенции УПЛ, поэтому обращаемся с просьбой принимать дальнейшие решения по данному вопросу в пределах компетенции УПЛ, предусмотренной Уставом УПЛ, Договором об организации и проведении Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ и регламентом соревнований", - говорится в материале на сайте УАФ.

Поскольку клубы Участники УПЛ большинством голосов (восемь) решили "продолжить членство ФК "Минай" в УПЛ, в Минае рассчитывали на аналогичное решение и на этот раз. Но, этого не произошло.

19 июля в 20:48 ФК "Минай" получил еще одно письмо теперь уже от Украинской Ассоциации футбола.

"Принимая во внимание одно из предложений УПЛ о необходимости определения претендента на место Участника УПJI в сезоне 2024/2025 путем проведения мини-турнира среди ваших команд, обращаемся с просьбой к каждому из клубов подтвердить готовность принимать возможное участие в данном турнире в случае принятия соответствующего решения Исполнительным комитетом УАФ, заседание которого состоится 22 июля 2024 в 12:00. Просим предоставить ответ в срок до 22 июля 2024 года до 10:00", - говорится в письме.

Все выглядит так, будто решение относительно пути решения вопроса 16-го участника УПЛ сезона-2024/25 уже принято. И клубы просто подталкивают к участию в дополнительном мини-турнире несмотря на решение большинства клубов участников УПЛ. И неужели на этот раз УАФ не планирует руководствоваться тем, что "вопрос заявки (допуска) команд для участия в соревнованиях и продолжение членства в составе участников соревнований УПЛ относится к компетенции УПЛ"?

Хотя, мы можем и ошибаться. И УАФ все же прислушается к мнению клубов и "Минай" вернется в УПЛ по результатам голосования большинства участников УПЛ - следовательно законным решением.

Что касается ФК "Минай", то клуб принимает решение большинства в голосовании клубов УПЛ по замене СК "Днепр-1" в соревнованиях УПЛ сезона-2024/25 и сообщает о готовности принять участие в чемпионате украинской Премьер-лиги.