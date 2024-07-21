Леоненко: Тоттенхэм давал за меня 3 миллиона. Григорий Суркис сказал: "Витя, не учи меня бизнесу"

Виктор Леоненко в свое время едва не оказался в лондонском клубе.

“Тоттенхэм" давал за меня 3 миллиона! Лондонский клуб начал с двух, "Динамо" не устроило. Подняли до двух с половиной, потом до трех, но Суркис все равно меня не отпустил. Григорий Михайлович мне тогда сказал: "Витя, не учи меня бизнесу".

"Братья Суркисы – хорошие бизнесмены или нет? Если смотреть, как они продавали футболистов моего времени, то они плохие бизнесмены. Хорошо продали только Шевченко, Каладзе и Лужного. Что, Белькевич и Хацкевич не могли перейти в заграничный клуб? Думаю, предложений по ним было много, если даже Головко получал.

Обида на Григория Михайловича за то, что не отпустил? Нет, я уже давно всех простил”, – признался бывший нападающий.