Леоненко: Тоттенхэм давал за меня 3 миллиона. Григорий Суркис сказал: "Витя, не учи меня бизнесу"
Экс-форвард бело-синих вспомнил, как мог поиграть за границей
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Виктор Леоненко в свое время едва не оказался в лондонском клубе.
“Тоттенхэм" давал за меня 3 миллиона! Лондонский клуб начал с двух, "Динамо" не устроило. Подняли до двух с половиной, потом до трех, но Суркис все равно меня не отпустил. Григорий Михайлович мне тогда сказал: "Витя, не учи меня бизнесу".
"Братья Суркисы – хорошие бизнесмены или нет? Если смотреть, как они продавали футболистов моего времени, то они плохие бизнесмены. Хорошо продали только Шевченко, Каладзе и Лужного. Что, Белькевич и Хацкевич не могли перейти в заграничный клуб? Думаю, предложений по ним было много, если даже Головко получал.
Обида на Григория Михайловича за то, что не отпустил? Нет, я уже давно всех простил”, – признался бывший нападающий.
Леоненко выступал в составе "Динамо" с 1992 по 1997 год (61 гол, 98 матчей).
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