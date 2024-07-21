Колос и Верес сыграли вничью во втором контрольном матче дня
Теперь уже основными составами
Фото: Колос
Второй спарринг за день провели "Колос" и "Верес". Игра состоялась в Ковалевке. Напомним, что в первом поединке победил "Колос" со счетом 3:0.
На вечернюю встречу тренерские штабы выставили составы, приближенные к основным. Как итог - счет 1:1. На гол Гончаренко со штрафного, хозяева ответили голом Ореховского с пенальти.
Контрольный матч
с.Ковалевка (Киевская обл.), стадион "Колос". 21.07.2024;
"Колос" - "Верес" - 1:1
Состав "Колоса": Горох (Мысак, 46) - Бурда, Бондаренко, Лучкевич, Цуриков, Демченко, Ореховский, Криворучко, Диего, Алефиренко, Паулаускас
Состав "Вереса": Кожухарь, Морозко, Мельник, Гончаренко, Смиян, Яго, Кучеров, В.Шарай, Дахновский, Степанюк, Мрвалевич.
Голы: Ориховский (43-пен.) - Гончаренко (23)
Популярное сейчас
- Олег Блохин – о замене Днепра-1 в УПЛ: Если бы я работал в Минае, то сказал бы, что нужно заменить им.А если бы работал в другом клубе, то ратовал бы за него
- Первый еврокубковый соперник для Кривбасса. Все нюансы жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ
- Жена Усика отреагировала на убийство украинского общественного деятеля Фарион. Фото
- Украина U-19 - Италия U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Известно, сколько Реал будет требовать за трансфер Лунина