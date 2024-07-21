Колос и Верес сыграли вничью во втором контрольном матче дня

Второй спарринг за день провели "Колос" и "Верес". Игра состоялась в Ковалевке. Напомним, что в первом поединке победил "Колос" со счетом 3:0.

На вечернюю встречу тренерские штабы выставили составы, приближенные к основным. Как итог - счет 1:1. На гол Гончаренко со штрафного, хозяева ответили голом Ореховского с пенальти.

Контрольный матч

с.Ковалевка (Киевская обл.), стадион "Колос". 21.07.2024;

"Колос" - "Верес" - 1:1

Состав "Колоса": Горох (Мысак, 46) - Бурда, Бондаренко, Лучкевич, Цуриков, Демченко, Ореховский, Криворучко, Диего, Алефиренко, Паулаускас

Состав "Вереса": Кожухарь, Морозко, Мельник, Гончаренко, Смиян, Яго, Кучеров, В.Шарай, Дахновский, Степанюк, Мрвалевич.

Голы: Ориховский (43-пен.) - Гончаренко (23)