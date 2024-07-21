КМ. Колос - Верес 1:1. Видео голов и обзор матча

"Колос" и "Верес" провели второй контрольный матч за день. После утренних 3:0 в пользу ковалевцев, в игре №2 команды показали настоящую борьбу и равный поединок. Итог - 1:1.

Далее ровенчане имеют запланированную встречу с "Локомотивом". Матч состоится 23-го июля. Ковалевцы, в свою очередь, проведут 26-го июля матчи с винницкой "Нивой" и "ЛНЗ".

Контрольный матч

с. Ковалевка (Киевская обл.), стадион "Колос". 21.07.2024;

"Колос" - "Верес" - 1:1

Голы: Ореховский (43-пен.) - Гончаренко (23)