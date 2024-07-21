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Ассистент Шовковского: Наша команда еще не набрала 100-процентную готовность, но подходим к этому

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Поставлена ​​четкая задача – пройти Партизан

Ассистент Шовковского: Наша команда еще не набрала 100-процентную готовность, но подходим к этому

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Помощник главного тренера "Динамо" Сергей Федоров прокомментировал известие о том, что на контрольных матчах киевлян присутствовал представитель сербского "Партизана". Напомним, что с этой командой украинцы будут играть в квалификации Лиги чемпионов.

"Мы также изучаем "Партизан" с разных сторон. Анализируем его матчи, действия отдельных футболистов, все разбираем на теоретических занятиях. Эта команда всегда была сильным и неудобным соперником, всегда отличалась характером и неуступчивостью.

Но перед нами стоит четкая задача – пройти этого соперника. Конечно, наша команда еще не набрала 100-процентную готовность, но подходим к этому", – сказал Федоров.

Первый матч между "Динамо" и "Партизаном" состоится во вторник, 23 июля. Трансляция будет доступна на "2+2", "Динамо TV" и канале "Динамо Киев" в YouTube.

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Сергей Федоров Динамо (Киев)
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Источник:
expres.online
Опубликовал: Виктор Иванчук
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