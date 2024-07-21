Ассистент Шовковского: Наша команда еще не набрала 100-процентную готовность, но подходим к этому
Поставлена четкая задача – пройти Партизан
Фото: ФК Динамо Київ
Помощник главного тренера "Динамо" Сергей Федоров прокомментировал известие о том, что на контрольных матчах киевлян присутствовал представитель сербского "Партизана". Напомним, что с этой командой украинцы будут играть в квалификации Лиги чемпионов.
"Мы также изучаем "Партизан" с разных сторон. Анализируем его матчи, действия отдельных футболистов, все разбираем на теоретических занятиях. Эта команда всегда была сильным и неудобным соперником, всегда отличалась характером и неуступчивостью.
Но перед нами стоит четкая задача – пройти этого соперника. Конечно, наша команда еще не набрала 100-процентную готовность, но подходим к этому", – сказал Федоров.
Первый матч между "Динамо" и "Партизаном" состоится во вторник, 23 июля. Трансляция будет доступна на "2+2", "Динамо TV" и канале "Динамо Киев" в YouTube.
Популярное сейчас
- Украина U-19 - Италия U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Первый еврокубковый соперник для Кривбасса. Все нюансы жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ
- Стоимость нападающего Зари Герреро за период Копа Америка выросла на 50%
- Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать ракеты и дроны над Украиной
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Завтра Днепр-1, как и Полесье, будет фигурировать в жеребьевке третьего квалификационного раунда ЛК. Потенциальные соперники