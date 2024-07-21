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U19. Сборная Украины победила Италию и вышла в полуфинал Евро

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U19. Сборная Украины победила Италию и вышла в полуфинал Евро

Фото: УАФ/Автор - Дана Балашова

Новина українською

Сборная Украины U19 одерживает победу над Италией в заключительном 3-м туре группового этапа Евро U19. Финальный счет – 3:2.

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Таким образом украинцы со второго места группы выходят в полуфинал турнира. Первыми в квартете стали итальянцы. Украина сыграет с победителем группы В, который определится завтра, 22 июля.

Третий тур группового этапа Евро U19

21.07.2024, Ларн, "Инвер Парк"

Украина U19Италия U19 3:2

Голы: Синчук 7, Кревсун 54, Пономаренко (пен) 75 – Эбане 34, Романо 52

Удаление: Корради 73

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Siren05 (Мариуполь)
21.07.2024 в 23:41
Вот умеем мы вначале наделать себе проблемы, а потом героически их преодолевать. Валидольный матч, но главная цель достигнута. С чем я наших ребят и поздравляю!
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0
0
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Комментарии 3
Siren05 (Мариуполь)
21.07.2024 в 23:41
Вот умеем мы вначале наделать себе проблемы, а потом героически их преодолевать. Валидольный матч, но главная цель достигнута. С чем я наших ребят и поздравляю!
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
21.07.2024 в 23:27
браво, головна збірна має вчитися
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2
0
La Scala (Milano)
21.07.2024 в 23:19
Молодці! Головне навіть не вихід в плей-офф, де шансів без трьох ключових дискваліфікованих гравців проти Іспанії чи Франції обмаль, а те, що вийшли на ЧС U-20, а його ми вміємо вигравати!
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7
0

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