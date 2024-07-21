U19. Сборная Украины победила Италию и вышла в полуфинал Евро
На характере
Фото: УАФ/Автор - Дана Балашова
Сборная Украины U19 одерживает победу над Италией в заключительном 3-м туре группового этапа Евро U19. Финальный счет – 3:2.
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Таким образом украинцы со второго места группы выходят в полуфинал турнира. Первыми в квартете стали итальянцы. Украина сыграет с победителем группы В, который определится завтра, 22 июля.
Третий тур группового этапа Евро U19
21.07.2024, Ларн, "Инвер Парк"
Украина U19 – Италия U19 3:2
Голы: Синчук 7, Кревсун 54, Пономаренко (пен) 75 – Эбане 34, Романо 52
Удаление: Корради 73
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Siren05 (Мариуполь)
21.07.2024 в 23:41
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