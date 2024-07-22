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Украина U-19 сыграет в полуфинале Евро-2024, новый контракт Забарного, ценник на Лунина. Главные новости за 21 июля

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А также позиция Миная относительно места в УПЛ и перенос старта Кубка Украины

Украина U-19 сыграет в полуфинале Евро-2024, новый контракт Забарного, ценник на Лунина. Главные новости за 21 июля

Фото: УАФ/Автор - Дана Балашова

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 21 июля.

Украина победила Италию в решающем матче Евро-2024 U-19

Чтобы выйти в полуфинал Евро-2024 Украина U-19 должна была побеждать в последнем туре лидера группы Италию, и команде Дмитрия Михайленко это удалось. После двух безголевых ничьих на турнире Украина впервые забила, и впервые пропустила, но все же взяла три очка – 3:2 По одному голу забили Синчук, Кревсун и Пономаренко. Соперник Украины в полуфинале определится в понедельник. Также благодаря этой победе Украина гарантировала себе участие на ЧМ-2025 среди команд U-20, который состоится в Чили

Минай опубликовал заявление относительно ситуации с вакантным местом в УПЛ

"Минай" на своем сайте опубликовал заявление относительно ситуации, которая сложилась в УПЛ (замена "Днепра-1"). Клуб сообщил, что получил 16 июля письмо от ПФЛ, в котором организация интересовалась возможностью принять участие в мини-турнире за выход в УПЛ, а также рассказал о переписке с УАФ. "Минай" завершил заявление сообщением о готовности участия в сезоне 2024/25 в УПЛ.

Илья Забарный подписал новый контракт с Борнмутом

Новое соглашение украинского защитника Илья Забарного с клубом АПЛ "Борнмутом" рассчитано на пять сезонов, до июня 2029 года. "Я очень доволен, рад, что остался. Мне здесь нравится, это красивый город, и меня восхищает наш проект. Рад продлить контракт", – цитирует Забарного пресс-служба "Борнмута". В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей в АПЛ и забил один гол в игре с "Лутоном" (4:3).

Реал готов продать Лунина за 30 млн евро

Андрей Лунин до сих пор колеблется, оставаться ли ему в Мадриде, и попытаться навязать конкуренцию Тибо Куртуа, или попробовать строить карьеру в другом клубе. Однако "Реал" уже готов продать вратаря сборной Украины за 30 млн евро, рассказывает издание Marca. Начать переговоры по трансферу Лунина могут клубы из АПЛ

Старт Кубка Украины будет перенесен на две недели

Розыгрыш сезона 2024/2025 в Украине должен был начаться с первого этапа Кубка Украины. Однако даты перенесены на две недели вперед, с 28 июля на 11 августа. Причиной стало непонимание того, кто заменит "Днепр-1" в УПЛ, а также неопределенность относительно окончательного состава участников в Первой и Второй лиге.

Домагой Вида завершил карьеру в сборной Хорватии

Бывший футболист киевского "Динамо" и центральный защитник греческого АЕК Домагой Вида завершил карьеру в сборной Хорватии. Всего Вида сыграл 105 матчей за Хорватию (шестое место в истории сборной). Вместе с Хорватией экс-защитник киевского "Динамо" завоевал серебро ЧМ-2018 и бронзу ЧМ-2022.

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