Украина U-19 сыграет в полуфинале Евро-2024, новый контракт Забарного, ценник на Лунина. Главные новости за 21 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 21 июля.

Чтобы выйти в полуфинал Евро-2024 Украина U-19 должна была побеждать в последнем туре лидера группы Италию, и команде Дмитрия Михайленко это удалось. После двух безголевых ничьих на турнире Украина впервые забила, и впервые пропустила, но все же взяла три очка – 3:2 По одному голу забили Синчук, Кревсун и Пономаренко. Соперник Украины в полуфинале определится в понедельник. Также благодаря этой победе Украина гарантировала себе участие на ЧМ-2025 среди команд U-20, который состоится в Чили

"Минай" на своем сайте опубликовал заявление относительно ситуации, которая сложилась в УПЛ (замена "Днепра-1"). Клуб сообщил, что получил 16 июля письмо от ПФЛ, в котором организация интересовалась возможностью принять участие в мини-турнире за выход в УПЛ, а также рассказал о переписке с УАФ. "Минай" завершил заявление сообщением о готовности участия в сезоне 2024/25 в УПЛ.

Новое соглашение украинского защитника Илья Забарного с клубом АПЛ "Борнмутом" рассчитано на пять сезонов, до июня 2029 года. "Я очень доволен, рад, что остался. Мне здесь нравится, это красивый город, и меня восхищает наш проект. Рад продлить контракт", – цитирует Забарного пресс-служба "Борнмута". В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей в АПЛ и забил один гол в игре с "Лутоном" (4:3).

Андрей Лунин до сих пор колеблется, оставаться ли ему в Мадриде, и попытаться навязать конкуренцию Тибо Куртуа, или попробовать строить карьеру в другом клубе. Однако "Реал" уже готов продать вратаря сборной Украины за 30 млн евро, рассказывает издание Marca. Начать переговоры по трансферу Лунина могут клубы из АПЛ

Розыгрыш сезона 2024/2025 в Украине должен был начаться с первого этапа Кубка Украины. Однако даты перенесены на две недели вперед, с 28 июля на 11 августа. Причиной стало непонимание того, кто заменит "Днепр-1" в УПЛ, а также неопределенность относительно окончательного состава участников в Первой и Второй лиге.

Бывший футболист киевского "Динамо" и центральный защитник греческого АЕК Домагой Вида завершил карьеру в сборной Хорватии. Всего Вида сыграл 105 матчей за Хорватию (шестое место в истории сборной). Вместе с Хорватией экс-защитник киевского "Динамо" завоевал серебро ЧМ-2018 и бронзу ЧМ-2022.