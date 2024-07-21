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Шандрук: Мы разочарованы увиденным в утренней игре с Колосом

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Шандрук: Мы разочарованы увиденным в утренней игре с Колосом

Фото: НК "Верес"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал результаты спаррингов с "Колосом". Ровенчане уступили (0:3) и сыграли вничью (1:1).

"По первом матче - давно не испытывал столь негативных эмоций. Да, мы доверились в основном молодым игрокам. Но они не выполнили того, о чем мы их просили. Не играли как команда. Это моя зона ответственности. Но мы разочарованы увиденным в утренней игре. Очень неудачная игра в нашем исполнении.

Второй матч был совсем другим: по уровню игры, по духу. Это был достойный поединок. Интересный и конструктивный. Несмотря на ничью – можем этот матч занести себе в актив.

Не сыграли сегодня Евгений Шевченко и Гио Куция. У обоих микроповреждение. Возможно, они сыграют в спарринге с "Оболонью", – сказал тренер.

Следующий контрольный матч "Верес" проведете против "Локомотива". Игра состоится во вторник, 23 июля.

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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