Шандрук: Мы разочарованы увиденным в утренней игре с Колосом

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал результаты спаррингов с "Колосом". Ровенчане уступили (0:3) и сыграли вничью (1:1).

"По первом матче - давно не испытывал столь негативных эмоций. Да, мы доверились в основном молодым игрокам. Но они не выполнили того, о чем мы их просили. Не играли как команда. Это моя зона ответственности. Но мы разочарованы увиденным в утренней игре. Очень неудачная игра в нашем исполнении.

Второй матч был совсем другим: по уровню игры, по духу. Это был достойный поединок. Интересный и конструктивный. Несмотря на ничью – можем этот матч занести себе в актив.

Не сыграли сегодня Евгений Шевченко и Гио Куция. У обоих микроповреждение. Возможно, они сыграют в спарринге с "Оболонью", – сказал тренер.