Британский агент: Самое большое соглашение, в котором я участвовал и которое сорвалось? Переход Ярмоленко
Гэри Меллор вспомнил самый громкий трансфер при его содействии, который так и не состоялся
Фото: facebook.com/alainfcae
Украинский полузащитник мог начать европейский этап карьеры не в Бундеслиге, а в АПЛ. Об этом рассказал британский футбольный агент Гэри Меллор.
“Самое большое соглашение, в котором я участвовал и которое сорвалось? Переход Ярмоленко в "Сток Сити", когда он был на пике карьеры. Я прилетел в Киев, провел с ним много времени. Марк Хьюз (бывший главный тренер "Сток Сити", – прим.) тоже встречался с ним.
Через 4 года Ярмоленко перешел в "Вест Хэм", но я считаю, что в тот период он был бы великолепен в "Сток Сити", – отметил агент.
В 2017-м Андрей присоединился к "Боруссии" (Дортмунд).
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Источник:YouTube-канал Daily Focus
Опубликовал: Александр Симченко
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