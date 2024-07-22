Британский агент: Самое большое соглашение, в котором я участвовал и которое сорвалось? Переход Ярмоленко

Украинский полузащитник мог начать европейский этап карьеры не в Бундеслиге, а в АПЛ. Об этом рассказал британский футбольный агент Гэри Меллор.

“Самое большое соглашение, в котором я участвовал и которое сорвалось? Переход Ярмоленко в "Сток Сити", когда он был на пике карьеры. Я прилетел в Киев, провел с ним много времени. Марк Хьюз (бывший главный тренер "Сток Сити", – прим.) тоже встречался с ним.

Через 4 года Ярмоленко перешел в "Вест Хэм", но я считаю, что в тот период он был бы великолепен в "Сток Сити", – отметил агент.