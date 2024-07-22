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Более 1000 оккупантов. Генштаб назвав обновлённые потери России в войне с Украиной

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Более 1000 оккупантов. Генштаб назвав обновлённые потери России в войне с Украиной

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки, 21 июля, российская армия потеряла ориентировочно 1 050 военнослужащих, а также 18 танков, 17 бронемашин, 51 артиллерийскую систему и четыре средства ПВО.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери врага с 24.02.22 по 22.07.24 составляют:

  • личного состава - около 567760 (+1050) человек;
  • танков - 8284 (+18) ед;
  • боевых бронированных машин - 15980 (+17) ед;
  • артиллерийских систем - 15637 (+51) ед;
  • РСЗО - 1123 (+2) ед;
  • средства ПВО - 900 (+4) ед;
  • самолетов - 362 (+0) ед;
  • вертолетов - 326 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12475 (+73);
  • крылатые ракеты - 2401 (+0);
  • корабли/катера - 28 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21138 (+102) ед;
  • специальная техника - 2637 (+21).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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