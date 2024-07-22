Более 1000 оккупантов. Генштаб назвав обновлённые потери России в войне с Украиной
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Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки, 21 июля, российская армия потеряла ориентировочно 1 050 военнослужащих, а также 18 танков, 17 бронемашин, 51 артиллерийскую систему и четыре средства ПВО.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери врага с 24.02.22 по 22.07.24 составляют:
- личного состава - около 567760 (+1050) человек;
- танков - 8284 (+18) ед;
- боевых бронированных машин - 15980 (+17) ед;
- артиллерийских систем - 15637 (+51) ед;
- РСЗО - 1123 (+2) ед;
- средства ПВО - 900 (+4) ед;
- самолетов - 362 (+0) ед;
- вертолетов - 326 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12475 (+73);
- крылатые ракеты - 2401 (+0);
- корабли/катера - 28 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 21138 (+102) ед;
- специальная техника - 2637 (+21).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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