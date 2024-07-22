Азаров - после 0:1 с Ипсвичем: Шахтёр ещё не готов на все 100 процентов

Защитник "Шахтера" Иракли Азаров прокомментировал поражение в товарищеском матче с английским "Ипсвичем" (0:1) и рассказал о дальнейших планах.

- Иракли, что, по твоему мнению, стало причиной поражения в матче с "Ипсвичем"?

- Великолепная игра для нас, мы создавали моменты, и в эпизоде с Траоре офсайда не было. Мы хорошо сыграли, однако физически еще не готовы на все 100 процентов. Впереди спарринги с "Динамо" (Загреб), подготовимся и в хорошей форме подойдем к началу сезона.

- Какие наработки удалось реализовать, что можешь выделить?

- Гол Траоре, а также Зубков имел хорошие моменты. По моему мнению, мы контролировали первый тайм и не должны были проигрывать, тем более один удар - один гол. Но такое иногда случается. В будущем исправим это.

- "Ипсвич" - новичок АПЛ, для них это был первый матч на сборах. Как можешь оценить уровень оппонента?

- "Ипсвич" - отличная команда, находящаяся на этапе подготовки к новому сезону, и я желаю ей успехов в будущем.

- Влияли ли погодные условия и качество газона на ход поединка?

- Да, поле было не в идеальном состоянии, однако не ищу в этом оправданий. Все было хорошо для нас, мы владели инициативой, но не воспользовались этим. Как уже говорил, это футбол, такое случается. В будущем исправимся.

- Уже большая часть сборов позади. Расскажи, что является самым сложным, ведь команда уже достаточно долго находится в Словении.

- Команда больше месяца активно готовится к новому сезону. Осталось две недели, будем иметь спарринги с "Динамо" (Загреб). Надеюсь, будем готовы на все 100 процентов.

- После спарринга с "Ипсвичем" тренерский штаб предоставил команде два выходных. Как планируешь отдыхать и восстанавливаться?

- В воскресенье, вероятно, будет восстановление, чтобы вернуть силы, которые потеряли в товарищеском матче. После этого буду заниматься индивидуально, ведь старт чемпионата приближается, нужно подтянуть физическую форму. Думаю, эти дни необходимо использовать для восстановления и индивидуальных занятий.