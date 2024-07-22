Беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе и военный аэродром Морозовск
Всего заявили о сбитии 75 БПЛА
скріншот з відео
В ночь на 22 июля в Морозовске Ростовской области вблизи военного аэродрома прогремели мощные взрывы. После атаки дронов над городом поднялся дым. Местные власти сообщили, что над регионом ПВО якобы сбила 47 дронов, а в результате падения обломков вспыхнула сухая растительность. Пожар удалось быстро потушить, никто не пострадал. На одном из видео после "прилета" видно, как поднимается густой столб дыма. Как отмечают авторы, дрон попал в цистерну.
Также в результате атаки дронами в Туапсе возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. В оперштабе региона утверждают, что пожар на площади 50 кв. м возник в результате падения обломков БПЛА.В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 22 июля ПВО якобы уничтожила 75 дронов в пределах Ростовской, Воронежской, Белгородской, Смоленской областей, Краснодарского края и акватории Черного и Азовского морей.
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Источник:Крымский ветер
Опубликовал: Александр Бураков
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