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Сентябрь-октябрь можем пройти без отключений, - глава Укрэнерго

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Владимир Кудрицкий говорит, что через пару недель ситуация в энергосистеме улучшится

Сентябрь-октябрь можем пройти без отключений, - глава Укрэнерго

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Через пару недель ожидается улучшение ситуации в энергосистеме, в сентябре и октябре дефицита может не быть вообще.

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Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью телеканалу "Суспільне".

"Конечно, что есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через там пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сообщил Кудрицкий.

По его словам, дефицит немного уменьшится, и в течение августа будет постепенно уменьшаться в сентябре и в октябре, если не будет новых масштабных обстрелов.

"У нас есть достаточно неплохие шансы пройти этот период или без отключений, или с радикально меньшими отключениями, чем сейчас", - сказал он.

Кудрицкий напомнил, что в Украине половина генерации, которая была по состоянию на начало марта этого года, повреждена или разбита.

"И знаете я вам так скажу что любая другая энергосистема в этой ситуации просто бы сколлапсировала, просто бы был полный блэкаут на недели или месяцы", - добавил глава "Укрэнерго".

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