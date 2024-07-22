Сырский побывал на Восточном фронте и рассказал, как остановить численно превосходящих россиян
Жестокие бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Железного, Северного, Часового Яра
t.me/osirskiy
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что побывал на "самых горячих участках Восточного фронта" и порассуждал о том, что нужно сделать, чтобы остановить оккупантов.
Об этом говорится в сообщении главкома в Telegram.
"Что мы можем и должны сделать для того, чтобы остановить наступление численно превосходящего врага? Ответ один: эффективное огневое поражение основных сил противника и его резервов на дальних подступах, комплексное поражение противника перед передним краем, устойчивое удержание подготовленных в инженерном отношении рубежей и позиций, максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов, прежде всего боевых дронов, в которых мы имеем преимущество", - сказал Сырский.
Также главком убежден, что надо осваивать новые способы уничтожения разведывательных БПЛА противника с помощью средств РЭБ и fpv-дронов.
Сырский добавил, что это требует качественной подготовки всех категорий военнослужащих к выполнению боевых задач.
Кроме того, по его словам, важное значение имеет подготовка штабов всех уровней, чтобы максимально использовать боевые возможности войск и минимизировать потери.
"На этот раз также проверил ход подготовки резервов к участию в боевых действиях. Отмечаю максимальное приближение занятий к реальной боевой обстановке, использование дронов со сбросами и fpv-дронов для имитации действий противника, что позволяет обучать наших воинов практически уничтожать этот крайне опасный вид оружия. Стоит использовать наше преимущество в применении боевых дронов и fpv-дронов в уничтожении БПЛА противника", − сообщил Сирский.
Главком добавил, что сейчас россияне, несмотря на высокие потери, продолжают двигаться в направлении Покровска.
По его словам, жесткие бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Железного, Северного, Часового Яра.
Также оккупанты не оставляют попыток захватить Стельмаховку, Макеевку, атакуют украинские позиции в Ивановском, Клещеевке, пытаются захватить острова поймы левого берега реки Днепр.
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