УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций, турнир четырех за участие в УПЛ. Главные новости за 22 июля

На прошлой неделе состоялось Общее собрание участников УПЛ, где рассмотрело письмо СК "Днепр-1" о снятии с соревнований в сезоне-2024/2025 и удовлетворило его просьбу. Его заменит команда, одержавшая победу в переходном турнире.
В нем примут участие четыре клуба ("Минай", "Металлист 1925", "Левый берег" и "Эпицентр"), где победитель будет играть в УПЛ в сезоне-2024/2025. Турнир состоит из полуфиналов и финала, которые состоятся 26-го и 30-го июля.
"Левый Берег" – "Металлист 1925". Матч состоится 26 июля и начнется в 15.30.
"Эпицентр" - "Минай". Матч состоится 26 июля и начнется в 18.00.
Команды, вылетевшие напрямую из УПЛ, в случае повторения ситуации с "Днепром-1" в дальнейшем не будут претендовать на сохранение места в УПЛ.
Львовский клуб в канун нового сезона решил избавиться от ряда игроков.Подошло к концу действие арендного соглашения Александра Мизюка. Покинул "Карпаты" и Денис Галенков, выступавший за "зелено-белых" с 2021 года и успел 40 поединков и отличившийся тремя голами.
Также по взаимному согласию досрочно прекращено действие контрактов с Егором Демченко (25 матчей, 2 гола), Егором Картушевым (16 матчей, 1 гол), Юрием Романюком (14 матчей) и Виталием Равликом (12 матчей, 1 гол). Кроме того, клуб досрочно прекратил контракты по взаимному согласию с футболистами, которые в прошлом чемпионате играли за "Карпаты-2": Артемом Борисом, Василием Дебичем, Дмитрием Коваленко, Дмитрием Рожко, Максимом Бойченюком и Артуром Илюхиным.