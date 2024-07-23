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УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций, турнир четырех за участие в УПЛ. Главные новости за 22 июля

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А также кадровые изменения в "Карпатах"

УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций, турнир четырех за участие в УПЛ. Главные новости за 22 июля

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Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 22 июля

Исполком УАФ проголосовал за проведение Турнира четырех в УПЛ

На прошлой неделе состоялось Общее собрание участников УПЛ, где рассмотрело письмо СК "Днепр-1" о снятии с соревнований в сезоне-2024/2025 и удовлетворило его просьбу. Его заменит команда, одержавшая победу в переходном турнире.

В нем примут участие четыре клуба ("Минай", "Металлист 1925", "Левый берег" и "Эпицентр"), где победитель будет играть в УПЛ в сезоне-2024/2025. Турнир состоит из полуфиналов и финала, которые состоятся 26-го и 30-го июля.

"Левый Берег" – "Металлист 1925". Матч состоится 26 июля и начнется в 15.30.

"Эпицентр" - "Минай". Матч состоится 26 июля и начнется в 18.00.

Команды, вылетевшие напрямую из УПЛ, в случае повторения ситуации с "Днепром-1" в дальнейшем не будут претендовать на сохранение места в УПЛ.

УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций

Апелляционный комитет присудил "Днепру-1" два технических поражения с 0:3 в матчах квалификации Лиги конференций с венгерским клубом "Академия Пушкаша".

"Днепр-1" был признан ответственным за то, что две игры (25 июля и 1 августа) не состоятся, потому и получил наказание.

Напомним, что "Днепр-1" также снялся с УПЛ из-за финансовых проблем.

Динамо потеряло полузащитника перед матчем с Партизаном

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев получил частичное повреждение связок голеностопного сустава правой ноги. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Сроки восстановления 27-летнего футболиста будут известны позже.Напомним, 23 июля состоится первая игра "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов против сербского "Партизана".

Определился соперник Кривбасса в квалификации Лиги Европы

Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре фигурировал и представитель Украины – "Кривбасс".

Соперником криворожского клуба станет чешская "Виктория" Пльзень. Матчи между командами пройдут 8 и 15 августа.

Существенные кадровые изменения в Карпатах

Львовский клуб в канун нового сезона решил избавиться от ряда игроков.Подошло к концу действие арендного соглашения Александра Мизюка. Покинул "Карпаты" и Денис Галенков, выступавший за "зелено-белых" с 2021 года и успел 40 поединков и отличившийся тремя голами.

Также по взаимному согласию досрочно прекращено действие контрактов с Егором Демченко (25 матчей, 2 гола), Егором Картушевым (16 матчей, 1 гол), Юрием Романюком (14 матчей) и Виталием Равликом (12 матчей, 1 гол). Кроме того, клуб досрочно прекратил контракты по взаимному согласию с футболистами, которые в прошлом чемпионате играли за "Карпаты-2": Артемом Борисом, Василием Дебичем, Дмитрием Коваленко, Дмитрием Рожко, Максимом Бойченюком и Артуром Илюхиным.

Металлист 1925 арендует опорника сборной Замбии

Харьковчане арендуют 23-летнего хавбека у чешского "Вышкова", выступающего во втором по силе дивизионе Чехии. Также у "Металлиста 1925" будет право выкупа.

По информации ТаТоТаке, футболист уже в ближайшие дни должен прибыть в расположение харьковского клуба. В прошлом сезоне Мафвента сыграл за "Вышков" 34 матча без результативных действий.

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