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Венгрия снова заблокировала фонд ЕС, откуда идут деньги на оружие для Украины

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Снова Венгрия

Венгрия снова заблокировала фонд ЕС, откуда идут деньги на оружие для Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник в очередной раз не смогли достичь согласия по разблокированию средств Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия в Украину.

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Об этом заявилвысокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

По словам Борреля, на заседании Совета ЕС по иностранным делам министры обсуждали необходимость усиления поддержки Украины, особенно учитывая последние атаки России против больниц.

Среди прочего, обсуждение касалось разблокирования средств Европейского фонда мира, которые компенсируют расходы стран ЕС на военную помощь Украине.

"Большинство государств-членов настаивали на необходимости снять блокировку выплат, которые задерживаются месяцами, год. И одновременно они отметили необходимость сдвинуть с места решение относительно нового фонда поддержки Украины, который блокирует одно государство-член более года", – констатировал Боррель.

"Это государство-член настаивало, что это что-то неприемлемое, невыносимое, и, к сожалению, ситуация с блокировкой сохраняется", – добавил он.

Хотя топ-дипломат ЕС не сказал, о какой стране идет речь, известно, что именно Венгрия блокирует выделение из Европейского фонда мира более 6 миллиардов евро на финансирование военной помощи Украине.

Это происходит несмотря на то, что Будапешт имеет заверения: взносы Венгрии в Европейский фонд мира не будут направляться на любую военную помощь Украине.

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