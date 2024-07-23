ВСУ за сутки ликвидировали 1220 оккупантов - Генштаб
187 единиц боевой техники
Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1220 оккупантов, а также четыре танка, 20 боевых бронированных машин и 57 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 23.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 568980 (+1220) человек ликвидировано;
- танков - 8288 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 16000 (+20) ед;
- артиллерийских систем - 15694 (+57) ед;
- РСЗО - 1125 (+2) ед;
- средства ПВО - 901 (+1) ед;
- самолетов - 361 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12511 (+36) ед;
- крылатые ракеты - 2401 ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подводные лодки - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 21202 (+64) ед;
- специальная техника - 2640 (+3) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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