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ВСУ за сутки ликвидировали 1220 оккупантов - Генштаб

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187 единиц боевой техники

ВСУ за сутки ликвидировали 1220 оккупантов - Генштаб

Генштаб

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1220 оккупантов, а также четыре танка, 20 боевых бронированных машин и 57 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 23.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 568980 (+1220) человек ликвидировано;
  • танков - 8288 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 16000 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 15694 (+57) ед;
  • РСЗО - 1125 (+2) ед;
  • средства ПВО - 901 (+1) ед;
  • самолетов - 361 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12511 (+36) ед;
  • крылатые ракеты - 2401 ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21202 (+64) ед;
  • специальная техника - 2640 (+3) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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