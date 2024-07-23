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Ночью украинская ПВО сбила 7 ударных беспилотников

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Ночью украинская ПВО сбила 7 ударных беспилотников

103 ОБР ТРО

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В ночь на 23 июля 2024 года противник нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-69 из воздушного пространства Курской области - рф. и 8-ю БпЛА типа "Shahed" также с Курского направления. Атакована Сумская область.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук

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К отражению воздушного нападения привлекались подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.

Противовоздушной обороной сбито 7 вражеских ударных БпЛА "Shahed - 131/136". Вследствие активного противодействия вражеская управляемая авиационная ракета Х-69 не достигла своей цели.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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