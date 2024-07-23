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Вантух – о дисциплине в команде: Для этого ввели систему штрафов за бытовые вещи

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Защитник рассказал, как в клубе решают проблему нарушения правил и режима

Вантух – о дисциплине в команде: Для этого ввели систему штрафов за бытовые вещи

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Футболист луганской "Зари" прокомментировал подготовку к новому сезону.

“Сборы проходит в обычном режиме, клуб постарался, чтобы у нас были хорошие условия. Пытаемся, чтобы коллектив был дисциплинированным, для этого была введена система штрафов за бытовые вещи. Дисциплинированный и собранный коллектив – это эффективная часть успеха и достижения общих целей.

Результатом контрольных игр недовольны, но есть положительные моменты в плане построения игры, как мы исправляем наши ошибки из предыдущих спаррингов”, – сообщил защитник.

Левый защитник выступает в составе "черно-белых" с июля 2022 года (51 матч).

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Заря (Луганск) Роман Вантух
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Источник:
Зоря
Опубликовал: Александр Симченко
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