Вантух – о дисциплине в команде: Для этого ввели систему штрафов за бытовые вещи

Футболист луганской "Зари" прокомментировал подготовку к новому сезону.

“Сборы проходит в обычном режиме, клуб постарался, чтобы у нас были хорошие условия. Пытаемся, чтобы коллектив был дисциплинированным, для этого была введена система штрафов за бытовые вещи. Дисциплинированный и собранный коллектив – это эффективная часть успеха и достижения общих целей.

Результатом контрольных игр недовольны, но есть положительные моменты в плане построения игры, как мы исправляем наши ошибки из предыдущих спаррингов”, – сообщил защитник.