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В Ворскле планируют реконструировать стадион и уменьшить вместимость до 8500 зрителей

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Арена редко заполняется хотя бы на 50%

В Ворскле планируют реконструировать стадион и уменьшить вместимость до 8500 зрителей

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Президент "зелено-белых" Роман Черняк обратился в горсовет с предложением передать стадион в собственность клуба.

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В проекте реконструкции планируется построить новый крытый стадион на 8500 мест, с бизнес-центром, паркингом, коммерческим помещением. Отмечается, что нынешний олимпийский формат арены отдаляет болельщиков от игроков.

Последнюю реконструкцию объекта завершили в 2000 году, а открыли арену в середине прошлого столетия. Уже долгое время на трибунах не собираются аншлаги и руководство планирует сделать стадион более комфортным, чтобы вернуть фанатов.

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Стадион Ворскла имени А. Бутовского
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Источник:
Полтавщина
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
23.07.2024 в 11:29
Коли Ворскла почне в футбол грати, а не возити тачками гній по полю, тоді люди й підтягнуться... Причому, хто б не тренував Ворсклу, рівень футболу - "бий-біжи"....
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
23.07.2024 в 11:29
Коли Ворскла почне в футбол грати, а не возити тачками гній по полю, тоді люди й підтягнуться... Причому, хто б не тренував Ворсклу, рівень футболу - "бий-біжи"....
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янковский ян (Запорожье)
23.07.2024 в 10:31
Резон есть. Лучше с комфортом но мало чем на устаревшем стадионе сидеть
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