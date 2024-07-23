В Ворскле планируют реконструировать стадион и уменьшить вместимость до 8500 зрителей
Арена редко заполняется хотя бы на 50%
Президент "зелено-белых" Роман Черняк обратился в горсовет с предложением передать стадион в собственность клуба.
В проекте реконструкции планируется построить новый крытый стадион на 8500 мест, с бизнес-центром, паркингом, коммерческим помещением. Отмечается, что нынешний олимпийский формат арены отдаляет болельщиков от игроков.
Последнюю реконструкцию объекта завершили в 2000 году, а открыли арену в середине прошлого столетия. Уже долгое время на трибунах не собираются аншлаги и руководство планирует сделать стадион более комфортным, чтобы вернуть фанатов.
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Источник:Полтавщина
Опубликовал: Александр Симченко
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Просто Квашин (Харків)
23.07.2024 в 11:29
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