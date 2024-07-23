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Боррель: Следующий Саммит мира должен пройти с Россией, но не на условиях Путина

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Боррель: Следующий Саммит мира должен пройти с Россией, но не на условиях Путина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Следующий мирный саммит должен пройти при участии России, но встреча должна проходить на основе международного права, а не тех условий, которые выдвигает правитель РФ Владимир Путин.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Я убежден в том, что Президент Зеленский будет продолжать наступление в этих переговорах, чтобы иметь следующую конференцию в присутствии России. Это реально, безусловно. Мы уже сказали то, что было сказано, - следующий шаг требует привлечения России.

Но как надо воспринимать то, что президент Путин сказал во время визита премьера Орбана в Москву? Посмотрите - это те предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, разумеется, мы должны возлагать надежды на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа.

Саммит в Швейцарии имел хороший результат, но он должен быть улучшен. Около 90 стран согласились с итоговым заявлением этой встречи, но мы должны идти дальше, чтобы противодействовать российской пропаганде, разъяснять и объяснять всем и каждому в мире, что именно происходит. Что это Россия осуществляет атаку против Украины. Чтобы напомнить, что есть агрессор, и есть сторона, которая подвергается агрессии. Что Украина обороняется, и мы помогаем Украине в самозащите", - отметил Боррель.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина стремится провести второй Саммит мира до конца текущего года.
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Источник:
Укрінформ
Опубликовал: Александр Бураков
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