Воины ВСУ сбили очередной российский Су-25 в Донецкой области
Второй за месяц
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Бойцы 110 отдельной бригады имени Марка Безручко уничтожили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении обороны.
"В районе Покровского треугольника (аномальная зона падения оккупантских бортов) снова исчез со связи вражеский Су-25. Два российских пилота имели безумие залететь фактически вплотную к нашим позициям. За свою наглость один из них был мгновенно наказан", - говорится в сообщении.
Стоит подчеркнуть, что это уже второй уничтоженный штурмовик Су-25 на счету бригады в этом месяце.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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