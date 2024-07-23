Воины ВСУ сбили очередной российский Су-25 в Донецкой области

Бойцы 110 отдельной бригады имени Марка Безручко уничтожили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении обороны.

"В районе Покровского треугольника (аномальная зона падения оккупантских бортов) снова исчез со связи вражеский Су-25. Два российских пилота имели безумие залететь фактически вплотную к нашим позициям. За свою наглость один из них был мгновенно наказан", - говорится в сообщении.

Стоит подчеркнуть, что это уже второй уничтоженный штурмовик Су-25 на счету бригады в этом месяце.