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Воины ВСУ сбили очередной российский Су-25 в Донецкой области

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Второй за месяц

Воины ВСУ сбили очередной российский Су-25 в Донецкой области

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Бойцы 110 отдельной бригады имени Марка Безручко уничтожили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении обороны.

"В районе Покровского треугольника (аномальная зона падения оккупантских бортов) снова исчез со связи вражеский Су-25. Два российских пилота имели безумие залететь фактически вплотную к нашим позициям. За свою наглость один из них был мгновенно наказан", - говорится в сообщении.

Стоит подчеркнуть, что это уже второй уничтоженный штурмовик Су-25 на счету бригады в этом месяце.

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ВСУ Су-25 война с россией
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Опубликовал: Александр Бураков
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