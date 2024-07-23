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Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине

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Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине

Залізний нардеп

Новина українською

Сегодня, 23 июля, Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщую мобилизацию еще на 90 суток. Они будут действовать как минимум до 11 ноября 2024 года.

Об этом сообщает народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк на своем Telegram-канале.

За продление военного положения проголосовали 339 депутатов.

Отмечается, что это уже 12 раз Верховная Рада принимает решение о продлении действия этого правового режима в стране. Он будет продлен с 12 августа еще на 90 дней, а именно до 9 ноября. Теперь соответствующие документы должен подписать глава государства.

Военный режим - это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

Общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины. Он касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, органов и сил гражданской обороны Украины, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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