55% украинцев против территориальных уступок, 32% допускают их ради мира - опрос КМИС

Доля украинцев, которые готовы к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира и сохранения независимости в мае 2024 года составила 32%, однако большинство граждан не согласны идти ни на какие уступки территорий.

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен 16 - 22 мая и 20 - 25 июня 2024 года.

По данным опроса, с мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. В частности, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года - до 26%, а уже в мае 2024 года - до 32%.

С каким из этих утверждений относительно возможных компромиссов для достижения мира с Россией Вы согласны в большей степени?

В то же время по состоянию на май 2024 года большинство украинцев, или 55% - выступали против никаких территориальных уступок.

При этом среди тех, кто в целом готов к уступкам, 73% хотят отгораживания от России - чтобы между Украиной и Россией были закрыты границы, визы и таможни (аналогичный показатель среди тех, кто против никаких уступок - 79%).

Что касается цели России, то эти респонденты, свидетельствует опрос, чуть меньше чувствуют экзистенциальность угрозы, но и среди них 46% считают, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию или осуществить физический геноцид (среди тех, кто против каких-либо уступок - 68%).

При этом только те же 5% разделяют действительно пророссийский нарратив, что Россия "стремится осуществить денацификацию и демилитаризацию без посягательства на независимость Украины".

Комментируя результаты исследования, исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что в мае, когда социологи спрашивали о готовности к территориальным уступкам, полномасштабное вторжение продолжалось уже более двух лет, россияне начали масштабное наступление на Харьковщине и были задержки с поставками необходимого оружия. Также Украину пытались расшатывать вопросом о легитимности Президента, вступил в силу Закон о мобилизации и тому подобное.

"Поэтому то, что несмотря на все сложности современных реалий большинство украинцев продолжают отвергать территориальные уступки, говорит, что стакан "наполовину полон". Безусловно, тревожные тренды есть и на них необходимо взвешенно и конструктивно реагировать, но не стоит и слишком драматизировать ситуацию, - отметил он.

По его словам, также важно, что в контексте возможных "уступок" украинцы против "мира на любых условиях". "Хотя амбивалентность во взглядах украинцев и есть (и это - вполне нормальная ситуация для демократических обществ), но она не такая разительная, как ее пытаются представлять, и результаты опроса показывают гибкость украинцев в рамках возможного диалога", - прокомментировал Грушецкий.

Опросы КМИС проводились в течение 16 - 22 мая 2024 года и 20 - 25 июня 2024 года. Во всех подконтрольных Украине регионах было опрошено 1067 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для результатов опроса, проведенного в мае. В опросе, проведенном в июне, проводился эксперимент и 2008 респондентов были случайно распределены на три эквивалентные подвыборки (644 - 694 респондентов каждая). Результаты анализировались для каждой выборки отдельно и для каждой подвыборки погрешность около 5%.