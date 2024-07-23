35-летний исполняющий обязанности спортивного директора "Вереса" Юрий Габовда присоединился к благотворительному проекту – стал игроком любительской команды "Карпатские Медведи".

"Друзья, хочу сообщить вам о моем участии в очень крутом и одновременно таком нужном проекте – Карпатские Медведи.

С самого первого дня зарождения проекта и до дня реализации верил в его необходимость.

Карпатские медведи – это не просто история об любительском футболе, это комьюнити людей, которые уважают и ценят наших ветеранов.

Тренировочное собрание с военными, привлечение наших героев к благотворительным матчам, благотворительные аукционы, создание мощного коммьюнити – это все к чему мы сейчас идемс нашими единомышленниками!

Так что вы меня еще точно увидите на поле, хоть и в не профессиональном статусе!

Спасибо "Вересу" за поддержку и надеюсь, что в скором будущем мы устроим общий благотворительный волчье-медвежий матч, который принесет пользу не одному человеку", - написал Габовда в Инстаграм.