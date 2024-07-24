Динамо растоптало сербов в ЛЧ, Довбик перебирается в топ-клуб. Главные новости за 23 июля

Киевляне первыми пропустили с пенальти, но затем устроили такое давление на ворота "Партизана", что тот пропускал гол за голом. В итоге закончилось все счетом 6:2 — это крупнейшая победа киевлян в Европе за 8 лет. Ответная игра в Белграде стала формальностью.

День легки побед от большой группы клубов - "Ягеллонии", "Буде-Глимта", "Карабаха", "Мальме", "Мидтьюлланна", "Ференцвароша" и "Спарты". При этом бывший "Стяуа", а ныне "ФКСБ" зарубился с "Маккаби Тель-Авив", а "Лугано" неожиданно дал бой "Фенербахче", которого спас хет-трик ветерана Эдина Джеко.

Об этом пишет Фабрицио Романо, так что все на мази. Артем уже согласовал с "Матрасниками" личный контракт, теперь клубы определяют, какую сумму "Жирона" получит сразу, а какую впишут в договор в виде бонусов. Общая сумма сделки составит 40 млн евро — больше из украинцев стоил только Андрей Шевченко.

И не просто журналист, а сотрудник мадридской Marca. По информации издания, в "Реале” не верят, что Лунин подпишет с клубом новый контракт, а начало его сотрудничества с Жорже Мендешем восприняли как знак — украинец ищет себе новое место.

А это уже Лига конференций. Трое наших в составе казахстанского "Ордабасы" съездили в Люксембург в гости к "Дифферданжу", но абсолютно бездарно — 0:1. К счастью, впереди еще ответный матч в Шимкенте, где еще можно будет взять реванш и избежать позора.

А именно — в Кошице на стадионе "Локомотив". В прошлом году здесь провела два матча словацкая сборная, так что арена в нормальном состоянии, хоть и не самая новая. Вместимость — более 10 тысяч мест. Играть "Кривбасс" будет, напомним, со чешской "Виктории Пльзень" 8 и 15 августа.