"Чтобы завтра этого мальчика здесь не было": как Фонсека наказал Мудрика за нахальство

Осенью 2018-го 17-летний Михаил Мудрик начал тренироваться с "горняками". Уже тогда у полузащитника были шансы присоединиться к первой команде, но после трех предложений его отправили в столичный "Арсенал".

Историю рассказал журналист Михаил Спиваковский.

"Паулу Фонсека впервые позвал его на тренировочный сбор. Говорят, что Мудрик сказал Фонсеке буквально следующее: “Мистер, у меня другие сильные стороны. С мячом обыграть, пробить, протащить. Не заставляйте меня делать то, в чем я не Компенгаген [работать без мяча]”.

Фонсека сказал: "Без вопросов, чтобы завтра этого мальчика здесь не было". И Миша уехал в "Арсенал", – поделился историей журналист.