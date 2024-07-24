"Чтобы завтра этого мальчика здесь не было": как Фонсека наказал Мудрика за нахальство
Вингер мог дебютировать в первой команде раньше
ФК Шахтёр
Осенью 2018-го 17-летний Михаил Мудрик начал тренироваться с "горняками". Уже тогда у полузащитника были шансы присоединиться к первой команде, но после трех предложений его отправили в столичный "Арсенал".
Историю рассказал журналист Михаил Спиваковский.
"Паулу Фонсека впервые позвал его на тренировочный сбор. Говорят, что Мудрик сказал Фонсеке буквально следующее: “Мистер, у меня другие сильные стороны. С мячом обыграть, пробить, протащить. Не заставляйте меня делать то, в чем я не Компенгаген [работать без мяча]”.
Фонсека сказал: "Без вопросов, чтобы завтра этого мальчика здесь не было". И Миша уехал в "Арсенал", – поделился историей журналист.
Весной 2019 года Мудрик сыграл 10 поединков в составе "канониров".
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