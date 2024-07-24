Цыганык – об управлении футболом в Украине: Люди рассказывают хорошие термины, а за этими словами ничего нет. Это аферистическая секта

Игорь Цыганык намекает на результаты деятельности выпускников обучающей платформы PASS.

“То, что мы получили на чемпионате Европы-2024, это следствие того, что мы очень легко отнеслись к тому, кто занимается футболом в Украине. У нас подавляющее большинство это люди, полгода посмотревшие и поучившиеся как нарезать видео. Это плохо.

Речь идет не о тех людях, кто много лет отдал футболу... Могут ли рассказать эти люди, которые полгода изучали футбол и получили сертификат, как нам его нужно развивать? Это секта, аферистическая секта".