Цыганык – об управлении футболом в Украине: Люди рассказывают хорошие термины, а за этими словами ничего нет. Это аферистическая секта
Журналист раскритиковал работу малоизвестных специалистов
скриншот
Игорь Цыганык намекает на результаты деятельности выпускников обучающей платформы PASS.
“То, что мы получили на чемпионате Европы-2024, это следствие того, что мы очень легко отнеслись к тому, кто занимается футболом в Украине. У нас подавляющее большинство это люди, полгода посмотревшие и поучившиеся как нарезать видео. Это плохо.
Речь идет не о тех людях, кто много лет отдал футболу... Могут ли рассказать эти люди, которые полгода изучали футбол и получили сертификат, как нам его нужно развивать? Это секта, аферистическая секта".
"Появляются люди, которые начинают рассказывать хорошие термины: структура, билдап, еще что-то. Их слушают и думают: "Боже, какой мудрый человек". А на самом деле за этими словами ничего нет.
У нас сейчас очень много людей, которые научились хорошим словам, а теперь руководят некоторыми клубами и в украинском футболе. Это неправильно”, – отметил журналист.
Напомним, что один из основателей PASS Глеб Платов – ассистент Сергея Реброва в сборной.
Популярное сейчас
- "Абсолютное унижение в Польше". Обзор послематчевой сербской прессы
- "Туда их!" Шахтер поздравил Динамо с победой над Партизаном
- Динамо - Партизан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- U19. Сборная Украины победила Италию и вышла в полуфинал Евро
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Комментарии 2