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Цыганык – об управлении футболом в Украине: Люди рассказывают хорошие термины, а за этими словами ничего нет. Это аферистическая секта

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Журналист раскритиковал работу малоизвестных специалистов

Цыганык – об управлении футболом в Украине: Люди рассказывают хорошие термины, а за этими словами ничего нет. Это аферистическая секта

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Новина українською

Игорь Цыганык намекает на результаты деятельности выпускников обучающей платформы PASS.

“То, что мы получили на чемпионате Европы-2024, это следствие того, что мы очень легко отнеслись к тому, кто занимается футболом в Украине. У нас подавляющее большинство это люди, полгода посмотревшие и поучившиеся как нарезать видео. Это плохо.

Речь идет не о тех людях, кто много лет отдал футболу... Могут ли рассказать эти люди, которые полгода изучали футбол и получили сертификат, как нам его нужно развивать? Это секта, аферистическая секта".

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"Появляются люди, которые начинают рассказывать хорошие термины: структура, билдап, еще что-то. Их слушают и думают: "Боже, какой мудрый человек". А на самом деле за этими словами ничего нет.

У нас сейчас очень много людей, которые научились хорошим словам, а теперь руководят некоторыми клубами и в украинском футболе. Это неправильно”, – отметил журналист.

Напомним, что один из основателей PASS Глеб Платов – ассистент Сергея Реброва в сборной.

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Игорь Цыганык
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Источник:
FootballHub
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gican85 (Киев)
24.07.2024 в 08:51
Мальчик протрезвел, оглянись вокруг, такие секты повсюду
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
24.07.2024 в 08:51
Мальчик протрезвел, оглянись вокруг, такие секты повсюду
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Гашик Ки1в (Киев)
24.07.2024 в 08:21
то це про ВР ....
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