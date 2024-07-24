1140 оккупантов и 65 артсистем. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне с Украиной
Цифра перевалила за 570 тысяч
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1140 российских военных, а также вывели из строя 14 танков, 65 артиллерийских систем и 77 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 24.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 570120 (+1140)
- танков - 8302 (+14)
- боевых бронированных машин - 16013 (+13)
- артиллерийских систем - 15759 (+65)
- РСЗВ - 1125 (+0)
- средства ПВО - 902 (+1)
- самолетов - 363 (+1)
- вертолетов - 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12544 (+33)
- крылатые ракеты - 2402 (+1)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 21279 (+77)
- специальная техника - 2650 (+10).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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