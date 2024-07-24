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1140 оккупантов и 65 артсистем. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне с Украиной

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Цифра перевалила за 570 тысяч

1140 оккупантов и 65 артсистем. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне с Украиной

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1140 российских военных, а также вывели из строя 14 танков, 65 артиллерийских систем и 77 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 24.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 570120 (+1140)
  • танков - 8302 (+14)
  • боевых бронированных машин - 16013 (+13)
  • артиллерийских систем - 15759 (+65)
  • РСЗВ - 1125 (+0)
  • средства ПВО - 902 (+1)
  • самолетов - 363 (+1)
  • вертолетов - 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12544 (+33)
  • крылатые ракеты - 2402 (+1)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21279 (+77)
  • специальная техника - 2650 (+10).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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