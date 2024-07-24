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Силы обороны сбили 17 шахедов и 8 разведывательных БПЛА

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Силы обороны сбили 17 шахедов и 8 разведывательных БПЛА

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 24 июля 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается (из Белгородской обл. - рф.). Также враг атаковал юг страны ударными БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска - рф. и оккупированного Крыма.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Всего радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных БпЛА противника. Отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил. В результате противовоздушного боя сбито 17 вражеских БПЛА. Большинство - в Одесской области.

За прошедшие сутки и текущие сутки Силами обороны Украины на разных направлениях уничтожено не менее 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника: 4 - "Zala", 2 - "Supercam", 2 - "Орлан-10".

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Опубликовал: Александр Бураков
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