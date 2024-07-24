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В Москве подорвали автомобиль военного топ-чиновника РФ - ему оторвало ноги

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Попал в реанимацию

В Москве подорвали автомобиль военного топ-чиновника РФ - ему оторвало ноги

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На севере Москвы подорвали автомобиль Toyota Prado заместителя начальника 89-го радиоцентра воинской части спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашева. Ему оторвало ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, инцидент произошёл в 6:30. Водителя (с его стороны произошел взрыв) экстренно и его пассажирку увезли в Боткинскую больницу. У последней диагностировали рваные раны лица. Также взрывной волной зацепило пять стоящих рядом машин.

Причиной взрыва автомобиля стала детонация взрывного устройства. Предварительно, СВУ было установлено на днище, в районе водителя. И сработало, когда жертва включила зажигание.

На данный момент Торгашев вместе с женой в реанимации в тяжёлом состоянии.

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Источник:
Mash
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Петруха
24.07.2024 в 11:24
Яички на проводах нашли, красиво висели!
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Комментарии 2
Петруха
24.07.2024 в 11:24
Яички на проводах нашли, красиво висели!
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1
0
SSFC (Белозерье)
24.07.2024 в 11:14
Головне, що вони відразу там побачили "почерк СБУ" а саме: час очікування мінувальника в 11 хвилин, після закладання вибухівки, щоб відзвітувати кураторам із СБУ))
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1
0

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