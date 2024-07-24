В Москве подорвали автомобиль военного топ-чиновника РФ - ему оторвало ноги
Попал в реанимацию
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На севере Москвы подорвали автомобиль Toyota Prado заместителя начальника 89-го радиоцентра воинской части спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашева. Ему оторвало ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, инцидент произошёл в 6:30. Водителя (с его стороны произошел взрыв) экстренно и его пассажирку увезли в Боткинскую больницу. У последней диагностировали рваные раны лица. Также взрывной волной зацепило пять стоящих рядом машин.
Причиной взрыва автомобиля стала детонация взрывного устройства. Предварительно, СВУ было установлено на днище, в районе водителя. И сработало, когда жертва включила зажигание.
На данный момент Торгашев вместе с женой в реанимации в тяжёлом состоянии.
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