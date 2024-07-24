В Москве подорвали автомобиль военного топ-чиновника РФ - ему оторвало ноги

На севере Москвы подорвали автомобиль Toyota Prado заместителя начальника 89-го радиоцентра воинской части спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашева. Ему оторвало ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, инцидент произошёл в 6:30. Водителя (с его стороны произошел взрыв) экстренно и его пассажирку увезли в Боткинскую больницу. У последней диагностировали рваные раны лица. Также взрывной волной зацепило пять стоящих рядом машин.

Причиной взрыва автомобиля стала детонация взрывного устройства. Предварительно, СВУ было установлено на днище, в районе водителя. И сработало, когда жертва включила зажигание.

На данный момент Торгашев вместе с женой в реанимации в тяжёлом состоянии.