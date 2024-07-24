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Федорчук: Будь у Коноплянки был характер Зинченко, он мог бы многого добиться

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Авторитетный специалист прошёлся по карьере уже экс-игрока

Федорчук: Будь у Коноплянки был характер Зинченко, он мог бы многого добиться

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Бывший тренер, а ныне футбольный эксперт Олег Федорчук поделился мнением о Евгении Коноплянке, который накануне объявил о завершении карьеры футболиста.

"Я впервые увидел Коноплянку в юношеской команде "Днепра". Мы общались тогда с гендиром команды Стеценко, который говорил, что это их надежда. Этот игрок в раннем возрасте выделялся на фоне других.

Звезда Евгения начала сходить тогда, когда в тактических схемах как раз появилась определенная роль для быстрого инвертированного вингера – то есть правши, действующего на левом фланге. Это приносило свою пользу, создавало неудобство для защитников. И у нас появился в этом амплуа звездный исполнитель.

Коноплянке помогло то, что "Днепр" хоть и был амбициозным клубом, но без какой-либо структуры и за счет индивидуальных качеств Женя мог сделать разницу в отдельных матчах. "Днепр" конца 2000-х чем-то напоминал "Боруссию" (Дортмунд), когда там было много молодежи. Для талантливого молодого украинца начинать там, а не в дубле "Шахтера" или "Динамо" было преимуществом.

С Женей могло сыграть злую шутку то, что ему все далось легко. У него не было конкуренции, которая могла закалить его характер. Наслаждался тем, что он лучший в Днепре, и не прогрессировал так, как конкурирующие с бразильцами в Шахтере.

Коноплянка – очень яркий пример индивидуально сильного игрока, не до конца реализовавшего свой потенциал, осуществлявшего непонятные переходы по карьере. Он останется в памяти очень талантливым, но не до конца раскрытым.

В Украине и в советские времена хватало молодых талантов, которые потом где-то терялись. Мы до сих пор не отошли от советского комплекса неполноценности. Люди успокаиваются, когда начинают появляться большие деньги. Сравните, как к фактору денег относятся на Западе.

Модрич, прошедший из-за войны войны в Хорватии, мог давно играть на Ближнем Востоке, но его профессионализм позволяет держать планку, чтобы оставаться в "Реале". Если бы у Коноплянки был характер Зинченко, он мог бы многое добиться, имея те же задатки по скорости, технике, пластичности. Это все от природы. У Коноплянки очень мало того, что он приобрел. Ярмоленко менее талантлив, но более работоспособен. Поэтому Андрей ментально иного плана игрок.

Если с точки зрения спортивной ментальности оценивать Коноплянку, у него психология, являющаяся основой для спортсмена, отставала от остальных добродетелей. Я когда-то глубоко изучал американский спорт, и для меня стало открытием, что там психология на первом плане, а потом все остальное. Агрессивность и жизненная позиция должны быть на первом месте.

Когда я стал тренером, понял, что умение бороться с вызовами и трудностями превалирует над задатками и талантом. Если бы Коноплянка попал в более конкурентную среду, это ему помогло бы не наделать глупостей по карьере".

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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