Потери России втрое больше, чем у Украины - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери российских войск на фронте втрое превышают украинские, а "на некоторых направлениях даже больше".

"Их количество погибших гораздо больше", - сказал он в интервью The Guardian.

Сырский противопоставил свою тактику ведения боя тактике, которую используют захватчики, известные тем, что жертвуют огромным количеством пехоты, чтобы выиграть «100 - 200 метров».

"Для нас очень важно сохранить жизни наших солдат. Мы не защищаем руины на смерть", - сказал Сырский.

Также Сырский указал на то, что армия агрессора с начала вторжения выросла со 100 до 520 тысяч, а к концу 2024 года их численность должна достичь 690 тысяч человек.

25 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения озвучил число погибших украинских военных: 31 тысяча.