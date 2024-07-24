Потери России втрое больше, чем у Украины - Сырский
"Мы не защищаем руины на смерть" (с)
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери российских войск на фронте втрое превышают украинские, а "на некоторых направлениях даже больше".
"Их количество погибших гораздо больше", - сказал он в интервью The Guardian.
Сырский противопоставил свою тактику ведения боя тактике, которую используют захватчики, известные тем, что жертвуют огромным количеством пехоты, чтобы выиграть «100 - 200 метров».
"Для нас очень важно сохранить жизни наших солдат. Мы не защищаем руины на смерть", - сказал Сырский.
Также Сырский указал на то, что армия агрессора с начала вторжения выросла со 100 до 520 тысяч, а к концу 2024 года их численность должна достичь 690 тысяч человек.
25 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения озвучил число погибших украинских военных: 31 тысяча.
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