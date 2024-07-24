Кулеба: Украина готова к переговорам, когда Россия сможет вести их добропорядочно
На данный момент готовности нет
МЗС України
Глава МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, заявив, что Украина готова вести переговоры с РФ на определенном этапе. Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел.
"Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но подчеркнул, что сейчас такой готовности с российской стороны не наблюдается", - говорится в сообщении.
Кулеба также рассказал китайскому министру о результатах саммита мира в Швейцарии и объяснил логику дальнейших шагов внедрении формулы мира.
"Российская агрессия стоит не только на пути развития Украины. Она также мешает международной стабильности, развитию добрососедских отношений, и в частности развитию торговли между Китаем и Европой", - отметил украинский министр.
Напомним, Китай отказался принять участие в саммите мира из-за того, что на него не пригласили Россию.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай не может искать пути для прекращения войны в Украине и улучшения отношений с Европой и одновременно поставлять России товары, которые являются «самым большим вызовом европейской безопасности со времен окончания холодной войны».
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