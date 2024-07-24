Украина поддерживает позицию Пекина по отношению к Тайваню, - МИД КНР
И в дальнейшем будет придерживаться принципа "единого Китая"
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Во время переговоров глав МИД Украины и Китая Дмитрия Кулебы и Ван И украинская сторона заявила, что поддерживает позицию Китая по отношению к Тайваню и будет придерживаться принципа "единого Китая".
Об этом сообщила пресс-служба МИД Китая.
В министерстве отметили, что Китай и Украина продолжат укреплять политическое взаимное доверие и активизируют сотрудничество в различных сферах, включая экономику, торговлю и сельское хозяйство.
Отметим, что Украина не признает Тайвань независимым государством и считает этот остров неотъемлемой частью Китая.
В свою очередь официальный Тайбэй не провозглашал своей независимости и претендует на возвращение своего правительства в Пекин.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках его визита в страну будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию войны, несмотря на оккупацию Россией украинских территорий.
Глава МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, заявив, что Украина готова вести переговоры с РФ на определенном этапе.
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