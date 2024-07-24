Украина поддерживает позицию Пекина по отношению к Тайваню, - МИД КНР

Во время переговоров глав МИД Украины и Китая Дмитрия Кулебы и Ван И украинская сторона заявила, что поддерживает позицию Китая по отношению к Тайваню и будет придерживаться принципа "единого Китая".

Об этом сообщила пресс-служба МИД Китая.

В министерстве отметили, что Китай и Украина продолжат укреплять политическое взаимное доверие и активизируют сотрудничество в различных сферах, включая экономику, торговлю и сельское хозяйство.

Отметим, что Украина не признает Тайвань независимым государством и считает этот остров неотъемлемой частью Китая.

В свою очередь официальный Тайбэй не провозглашал своей независимости и претендует на возвращение своего правительства в Пекин.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках его визита в страну будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию войны, несмотря на оккупацию Россией украинских территорий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, заявив, что Украина готова вести переговоры с РФ на определенном этапе.