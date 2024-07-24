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Украина поддерживает позицию Пекина по отношению к Тайваню, - МИД КНР

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И в дальнейшем будет придерживаться принципа "единого Китая"

Украина поддерживает позицию Пекина по отношению к Тайваню, - МИД КНР

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время переговоров глав МИД Украины и Китая Дмитрия Кулебы и Ван И украинская сторона заявила, что поддерживает позицию Китая по отношению к Тайваню и будет придерживаться принципа "единого Китая".

Об этом сообщила пресс-служба МИД Китая.

В министерстве отметили, что Китай и Украина продолжат укреплять политическое взаимное доверие и активизируют сотрудничество в различных сферах, включая экономику, торговлю и сельское хозяйство.

Отметим, что Украина не признает Тайвань независимым государством и считает этот остров неотъемлемой частью Китая.

В свою очередь официальный Тайбэй не провозглашал своей независимости и претендует на возвращение своего правительства в Пекин.

Читайте такжеКулеба: Украина готова к переговорам, когда Россия сможет вести их добропорядочно

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках его визита в страну будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию войны, несмотря на оккупацию Россией украинских территорий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, заявив, что Украина готова вести переговоры с РФ на определенном этапе.

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Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
24.07.2024 в 18:00
Да нахрен этот Тайвань амерам нужен будет через пару лет? Как заводы чипов достроят так и сдадут Китаю в обмен на что -то
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0
1
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
24.07.2024 в 18:00
Да нахрен этот Тайвань амерам нужен будет через пару лет? Как заводы чипов достроят так и сдадут Китаю в обмен на что -то
Ответить
0
1
download1 (huyersk)
24.07.2024 в 17:47
Роблять усе щоб посваритися з США, покидьки
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1
0
tekutiev (донецк,Украина)
24.07.2024 в 16:52
......зелёные
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2
1

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