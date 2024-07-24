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Сырский: У Украины есть план возвращения Крыма

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А также план уничтожения Крымского моста

Сырский: У Украины есть план возвращения Крыма

Ukraine World news

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что у Украины есть план по возвращению Крыма, более чем через десять лет после того, как глава Кремля Владимир Путин незаконно аннексировал полуостров.

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На вопрос журналистов британского издания The Guardian, действительно ли это возможно, главнокомандующий ответил: "Это реалистично. Конечно, это большая военная тайна".

По его словам, наша страна сделает все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года.

"Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают", - добавил он.

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Главнокомандующий ВСУ также отметил, что ключевой целью Украины является уничтожение Керченского моста, соединяющего оккупированный полуостров с россией. Впрочем, Сырский отказался сказать, когда это может произойти.

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Комментарии
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MaximSK (Киев)
24.07.2024 в 19:09
Глупо рассуждать о Крыме, когда они контролируют 70% территории Запорожской и Херсонской области, сначала их освободи, потом надо рассуждать о Крыме. А сейчас вообще мы можем потерять всю Донецкую область, если так будет продолжаться.
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Комментарии 3
MaximSK (Киев)
24.07.2024 в 19:09
Глупо рассуждать о Крыме, когда они контролируют 70% территории Запорожской и Херсонской области, сначала их освободи, потом надо рассуждать о Крыме. А сейчас вообще мы можем потерять всю Донецкую область, если так будет продолжаться.
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1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
24.07.2024 в 18:24
ти спочатку Донбас весь не віддай....
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Лекарь (село Дарниця)
24.07.2024 в 18:23
Казки нам розповідати кожен може. Особисто я Сирському не вірю навіть на копійку. Бо він - катсап
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