Зеленский: Китай поддерживает территориальную целостность Украины и не будет поставлять оружие России
Такое заявление президент сделал по итогам визита Дмитрия Кулебы в КНР
Офіс президента України
Президент Владимир Зеленский в среду, 24 июля, заявил, что в Китае подтвердили главе украинского МИД Дмитрию Кулебе, что не будут поставлять оружие России. Также там, якобы, поддерживают территориальную целостность Украины.
Об этом украинский президент сказал в вечернем обращении.
По словам Зеленского, визит украинского чиновника на таком уровне [Кулебы в Китай 23 июля] состоялся впервые за много лет.
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"Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. А также было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин, — что Китай не будет поставлять оружие России. Детальный доклад министра я ожидаю после возвращения в Украину", — сказал украинский президент.
23 июля Кулеба приехал в Китай по приглашению главы МИД Китая Ван И. Украинский дипломат будет находиться там до 25 июля.
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