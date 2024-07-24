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Зеленский: Китай поддерживает территориальную целостность Украины и не будет поставлять оружие России

Общие новости

Такое заявление президент сделал по итогам визита Дмитрия Кулебы в КНР

Зеленский: Китай поддерживает территориальную целостность Украины и не будет поставлять оружие России

Офіс президента України

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский в среду, 24 июля, заявил, что в Китае подтвердили главе украинского МИД Дмитрию Кулебе, что не будут поставлять оружие России. Также там, якобы, поддерживают территориальную целостность Украины.

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Об этом украинский президент сказал в вечернем обращении.

По словам Зеленского, визит украинского чиновника на таком уровне [Кулебы в Китай 23 июля] состоялся впервые за много лет.

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"Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. А также было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин, — что Китай не будет поставлять оружие России. Детальный доклад министра я ожидаю после возвращения в Украину", — сказал украинский президент.

23 июля Кулеба приехал в Китай по приглашению главы МИД Китая Ван И. Украинский дипломат будет находиться там до 25 июля.

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Комментарии
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Вarcelinius
25.07.2024 в 00:20
Китаю пох на чью-то целостность, он свою целостность расширяет.
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Комментарии 3
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Вarcelinius
25.07.2024 в 00:20
Китаю пох на чью-то целостность, он свою целостность расширяет.
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0
0
Море23 (Одесса)
25.07.2024 в 00:06
Сама наивность
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1
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
24.07.2024 в 23:47
говорите и вы....
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