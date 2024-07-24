Зеленский: Китай поддерживает территориальную целостность Украины и не будет поставлять оружие России

Президент Владимир Зеленский в среду, 24 июля, заявил, что в Китае подтвердили главе украинского МИД Дмитрию Кулебе, что не будут поставлять оружие России. Также там, якобы, поддерживают территориальную целостность Украины.

Об этом украинский президент сказал в вечернем обращении.

По словам Зеленского, визит украинского чиновника на таком уровне [Кулебы в Китай 23 июля] состоялся впервые за много лет.

В Госдепе США прокомментировали визит Кулебы в Китай: Пекин должен услышать о войне непосредственно от Украины

"Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. А также было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин, — что Китай не будет поставлять оружие России. Детальный доклад министра я ожидаю после возвращения в Украину", — сказал украинский президент.

23 июля Кулеба приехал в Китай по приглашению главы МИД Китая Ван И. Украинский дипломат будет находиться там до 25 июля.