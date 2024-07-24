Россияне КАБ-ом разрушили дом бывшего спонсора Свитолиной в Харькове. ФОТО
К счастью, все живы
фото из соцсетей
В Харькове россияне КАБ (авиационная бомба) разрушели дом бизнесмена, волонтера и бывшего спонсора украинской теннисистки Элины Свитолиной Юрия Сапронова.
"Все ок. Все живы. Есть легко раненые. Спасибо за звонки и слова поддержки... Разрушений много.
Очень. Это мой дом. Прямое попадание в Q8 во двор. УМПБ Д30, то есть КАБ. Ищу кошек. 5 из 6 нашел.
Х** вам, а не я, г****ы. Я здесь. Харьков – это мой дом. Я не уеду", – написал Сапронов в Facebook.
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Источник:Facebook
Опубликовал: Михаил Черныш
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