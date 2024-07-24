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Россияне КАБ-ом разрушили дом бывшего спонсора Свитолиной в Харькове. ФОТО

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К счастью, все живы

Россияне КАБ-ом разрушили дом бывшего спонсора Свитолиной в Харькове. ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

В Харькове россияне КАБ (авиационная бомба) разрушели дом бизнесмена, волонтера и бывшего спонсора украинской теннисистки Элины Свитолиной Юрия Сапронова.

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"Все ок. Все живы. Есть легко раненые. Спасибо за звонки и слова поддержки... Разрушений много.

Очень. Это мой дом. Прямое попадание в Q8 во двор. УМПБ Д30, то есть КАБ. Ищу кошек. 5 из 6 нашел.

Х** вам, а не я, г****ы. Я здесь. Харьков – это мой дом. Я не уеду", – написал Сапронов в Facebook.

Россияне КАБ-ом разрушили дом бывшего спонсора Свитолиной в Харькове. ФОТО - изображение 1Россияне КАБ-ом разрушили дом бывшего спонсора Свитолиной в Харькове. ФОТО - изображение 2
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Опубликовал: Михаил Черныш
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