Россияне КАБ-ом разрушили дом бывшего спонсора Свитолиной в Харькове. ФОТО

В Харькове россияне КАБ (авиационная бомба) разрушели дом бизнесмена, волонтера и бывшего спонсора украинской теннисистки Элины Свитолиной Юрия Сапронова.

"Все ок. Все живы. Есть легко раненые. Спасибо за звонки и слова поддержки... Разрушений много.

Очень. Это мой дом. Прямое попадание в Q8 во двор. УМПБ Д30, то есть КАБ. Ищу кошек. 5 из 6 нашел.

Х** вам, а не я, г****ы. Я здесь. Харьков – это мой дом. Я не уеду", – написал Сапронов в Facebook.