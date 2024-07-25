Олимпийский провал и итальянский претендент на Довбика. Главные новости за 24 июля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 24 июля.

Сборная Украины U-23 провальным образом дебютировала на Олимпийских играх. Подопечные Руслана Ротаня в первом матче группового этапа умудрилась проиграть команде Ирана. Конечно же, не обошлось без споров вокруг пенальти в наши ворота после сомнительного фола Талаверова.

Во втором матче группы B результат был еще более сенсационным. Сборная Аргентины также минимально проиграла Марокко и теперь делит последнее место в квартете с "желто-синими". Там тоже был скандал с отмененным голом на последних секундах.

В последние дни переход Артема Довбика в "Атлетико" казался решенным делом, но на украинского голеадора внезапно появился новый претендент. Им стала итальянская "Рома", которая пытается перехватить Довбика, несмотря на согласованный контракт с мадридским клубом.

Если Довбик все же перейдет в "Атлетико", то со Стефаном Савичем украинец не пересечется. Опытный черногорец покинул Мадрид, став четвертым ушедшим из клуба ЦЗ за лето. Новым клубом Савича стал "Трабзонспор".

"Динамо" пристроило форварда Эрика Рамиреса в очередную аренду. Венесуэлец следующий сезон проведет в "Тигре". У аргентинцев будет право выкупа контракта 25-летнего игрока по итогам кампании.